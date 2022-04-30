埃爾多安訪沙特破冰 卡舒吉被殺後首次 望爭經濟支持

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安周四（28日）展開一連兩天訪問沙特阿拉伯行程，是沙特異見記者卡舒吉2018年在伊斯坦布爾被殺害以來首次，其間他更跟被指是該案幕後黑手的沙特王儲兼實權領袖穆罕默德擁抱，象徵兩國關係破冰。安卡拉此前已淡化在卡舒吉案的立場，外界解讀埃爾多安尋求修復跟利雅得的裂痕，以爭取沙特的經濟支持，協助應對國內通脹等危機，以免損害明年大選選情。
尋海灣國家助應對通脹危機
沙特國營官方通訊社形容，埃爾多安與穆罕默德「評估沙土關係和在各範疇發展它們（雙邊關係）的方式」。據土耳其國營傳媒公布，埃爾多安此行還與穆罕默德之父、沙特國王薩勒曼見面，他之後會到伊斯蘭教聖城麥加朝聖。
土耳其目前正陷入貨幣大幅貶值和通脹飈升的經濟危機，埃爾多安被認為嘗試爭取海灣國家的經濟支持。他出發前在伊斯坦布爾表示，希望為沙土關係「開展新時代」，「我們相信提升在諸如防衛、財政等範疇的合作，符合我們的相互利益」。他又說，其他合作重點包括衛生、能源和糧食供應安全等。
暗指沙特王儲殺卡舒吉 重創雙邊關係
埃爾多安此行被視為沙土關係自卡舒吉（Jamal Khashoggi）命案以來的重大轉折。兩國在中東政局本就存在競爭關係，到沙特權貴家族出身的《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉2018年在沙特駐伊斯坦布爾領事館被殺後，埃爾多安將矛頭指向沙特政府「最高層」，令穆罕默德成為國際輿論眾矢之的，也令沙土關係陷入低谷。
沙特以杯葛土耳其關鍵進口來作出非官方施壓，但近來兩國貿易關係逐漸回暖。到本月較早前，伊斯坦布爾法院決定對26名涉及卡舒吉命案的沙特疑犯中止缺席聆訊，這令人權運動人士大感憤怒，卡舒吉遺孀堅吉茲更矢言要上訴。
利雅得藉埃爾多安到訪重建聲望
對利雅得來說，卡舒吉命案嚴重打擊穆罕默德以至沙特的國際聲望，埃爾多安到訪有助沙特尋求揭過這一頁。有沙特政治分析家認為，埃爾多安需要沙特的貿易和旅客流動，利雅得則需要埃爾多安在連串地區議題上站在同一陣線，甚至可能想購買土耳其軍備。
（半島電視台/路透社/CNN/華爾街日報）
相關字詞﹕沙土關係 卡舒吉（Jamal Khashoggi） 埃爾多安 穆罕默德．本．薩勒曼（Mohammed Bin Salman 沙特阿拉伯 土耳其