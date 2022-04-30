埃爾多安訪沙特破冰 卡舒吉被殺後首次 望爭經濟支持

尋海灣國家助應對通脹危機

沙特國營官方通訊社形容，埃爾多安與穆罕默德「評估沙土關係和在各範疇發展它們（雙邊關係）的方式」。據土耳其國營傳媒公布，埃爾多安此行還與穆罕默德之父、沙特國王薩勒曼見面，他之後會到伊斯蘭教聖城麥加朝聖。

土耳其目前正陷入貨幣大幅貶值和通脹飈升的經濟危機，埃爾多安被認為嘗試爭取海灣國家的經濟支持。他出發前在伊斯坦布爾表示，希望為沙土關係「開展新時代」，「我們相信提升在諸如防衛、財政等範疇的合作，符合我們的相互利益」。他又說，其他合作重點包括衛生、能源和糧食供應安全等。

暗指沙特王儲殺卡舒吉 重創雙邊關係

埃爾多安此行被視為沙土關係自卡舒吉（Jamal Khashoggi）命案以來的重大轉折。兩國在中東政局本就存在競爭關係，到沙特權貴家族出身的《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉2018年在沙特駐伊斯坦布爾領事館被殺後，埃爾多安將矛頭指向沙特政府「最高層」，令穆罕默德成為國際輿論眾矢之的，也令沙土關係陷入低谷。

沙特以杯葛土耳其關鍵進口來作出非官方施壓，但近來兩國貿易關係逐漸回暖。到本月較早前，伊斯坦布爾法院決定對26名涉及卡舒吉命案的沙特疑犯中止缺席聆訊，這令人權運動人士大感憤怒，卡舒吉遺孀堅吉茲更矢言要上訴。

利雅得藉埃爾多安到訪重建聲望

對利雅得來說，卡舒吉命案嚴重打擊穆罕默德以至沙特的國際聲望，埃爾多安到訪有助沙特尋求揭過這一頁。有沙特政治分析家認為，埃爾多安需要沙特的貿易和旅客流動，利雅得則需要埃爾多安在連串地區議題上站在同一陣線，甚至可能想購買土耳其軍備。

（半島電視台/路透社/CNN/華爾街日報）