澤連斯基：俄軍入侵首日兩闖總統府 險遭刺殺

總統辦主任：情景只於電影中看過

《時代》雜誌記者舒斯特（Simon Shuster）本月花了兩星期在總統官邸採訪澤連斯基及多名官員，觀察他們日常工作，及參觀這幢成為澤連斯基等人居住和工作的辦公室。在周四（28日）刊登的專訪中，澤連斯基指俄軍開始入侵的首數小時記憶仍然「支離破碎」，但2月24日黎明前的記憶則相當清晰。澤連斯基憶述當日聽到爆炸聲後，他與妻子就立即去喚醒17歲女兒和9歲兒子準備逃走。報道稱，烏軍當時通知澤連斯基指，俄軍突擊部隊已空降到基輔，準備殺死或俘虜他和其家人，澤連斯基的總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）形容，這情景只會在電影中看過。

在首日夜幕降臨時，總統府附近爆發槍戰，府內守衛關上燈，並為澤連斯基及其十多名助手準備防彈背心和步槍。總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指當時場面混亂，又指俄軍兩度嘗試闖入總統府，澤連斯基指家人當時仍在府內。幸好最後俄兵未能成功。

及後，澤連斯基仍拒絕接受西方提出逃亡出國以成立流亡政府的建議，在戰爭爆發第2晚他更走出官邸外，拍攝那段後來廣傳的短片，他在片中表示：「我在這裏」，並逐一指出身邊的官員。在專訪中，澤連斯基稱那一刻他真正明白自己在這場戰爭中的角色，知道國民和世界大部分人都在注視着他，「你是一個象徵，你要像國家元首般行事」。

（衛報/時代雜誌）

（俄軍侵烏）