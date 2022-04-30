聯國秘書長訪基輔 俄導彈附近墜落

烏國官員指，兩枚火箭襲向基輔中部舍夫琴科區（Shevchenko district），其中一枚擊中一幢25層高住宅大廈低層。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說最少10人傷，其後稱在瓦礫中發現一具屍體。美國資助的「自由歐洲電台/自由電台」（Radio Free Europe/Radio Liberty）表示，他們的記者兼監製蓋里奇（Vera Gyrych）位於基輔的住所遭俄羅斯導彈擊中，蓋里奇身亡。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）昨日承認，俄羅斯武裝部隊周四使用高精度遠程導彈發動襲擊，摧毀了位於基輔的「阿爾喬姆」（Artyom）導彈和航天工業工廠。俄羅斯2月底入侵烏克蘭後一直未能控制基輔，到4月初撤走在基輔附近的俄軍，此後歐美等國高級官員陸續到訪基輔。

澤連斯基批俄羞辱聯國

事發時古特雷斯（Antonio Guterres）及隨行聯合國成員正訪問基輔，當地的聯合國成員都對襲擊感震驚，發言人確認所有人安全。聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人阿布雷烏（Saviano Abreu）稱：「這是個戰區，但震驚的是發生在我們附近。」他未有透露他們跟受襲地點有多近，但法新社指，襲擊發生於古特雷斯跟澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行聯合記者會後不足1小時，記者會地點距離被襲地點約3.5公里。澤連斯基說他們舉行會談後，就有5枚俄羅斯火箭襲向基輔。他形容襲擊是要羞辱聯合國，認為須作出「相應的有力回應」。

古特雷斯認安理會未竭力阻戰爭

日前到訪俄羅斯斡旋俄烏停火的古特雷斯，昨跟澤連斯基舉行聯合記者會時承認，安理會未有竭力阻止和結束這戰爭，「是失望、沮喪和憤怒的根源」。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）