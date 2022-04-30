美眾議院通過烏版「租借法案」 可快速軍援受俄侵略影響東歐國 克宮：威脅歐洲安全

美國眾議院前日以417票贊成對10票反對的大比數，通過「2022年烏克蘭民主防衛租借法案」（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），同一法案於本月6日已獲參議院全票通過，下一步會提交拜登簽署生效。烏版租借法案訂明，美國總統可於2022與2023財政年度，授權美國政府向烏克蘭政府或其他受俄軍侵烏影響的東歐國家政府借或租出國防物資，旨在加強那些國家的防衛戰力，保護平民免受俄軍的潛在或持續侵略。「租借法案」被視為當年盟軍擊敗納粹德國的關鍵措施之一。

路透社：法案如同准美立即向烏贈軍備

法案指示華府在法案實施的60日內建立向烏克蘭交付軍備的加速程序，以及暫時豁免與烏克蘭租借協議的部分限制。現時美國向烏提供軍備，需要進行一系列行政程序，路透社形容，法案將容許美國現在立即向烏克蘭提供軍備，只附帶在未來某個時間付款的技術性要求，「實際上贈給基輔政府」。烏克蘭官方總統智庫「國家戰略研究院」（NISS）高級研究員克拉夫琴科直言，法案最重要的一環是實質上準備向烏克蘭提供它償還能力以外的所需援助。

拜登同日向國會提出追加330億美元（約2570億港元）援烏撥款法案，其中逾200億美元用於武器彈藥等軍事援助，85億美元用作直接經濟援助，另有30億美元則為人道援助資金，料可應付直至9月的戰事需要。他表明向侵略屈服的代價會更大。民主黨領導層原盼在5月30日的陣亡將士紀念日前通過這項援烏法案，但仍有其他障礙，CNN報道指儘管兩黨並不反對金援基輔，但不少共和黨人要求先得知拜登政府的支援軍備內容，以確保資金用得其所。

拜登追加法案 准變賣俄寡頭資產援烏

拜登另一提案是加強當局扣押和沒收受制裁俄羅斯寡頭在美國的資產，法院可以加快方式處理有關扣押資產的上訴。法案容許華府將變賣上述扣押資產所得用於支援烏克蘭，同時將檢察官員立案調查洗黑錢案件的期限從5年延長至10年，並引用曾用於追查犯罪組織規避制裁的「敲詐勒索影響與腐敗組織（RICO）法案」立案起訴俄國寡頭。白宮表示，美國與歐洲盟友已凍結300億美元俄國資產，包括70億美元俄國寡頭持有的地產、遊艇等奢侈品。

俄羅斯外交部指摘西方公開慫恿烏克蘭利用北約成員國提供的武器攻擊俄羅斯，克宮發言人則批評西方國家意圖向烏克蘭提供重型武器，將威脅歐洲安全。俄方強調如其領土進一步受到攻擊，將以強硬軍事手段作回應。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）