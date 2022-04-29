拜登下月訪韓日 聚焦「中朝威脅」

白宮周三（27日）宣布拜登韓日之行，表示此行將促進美國對維持印太自由開放的承諾，與韓日領袖「討論深化我們至關重要的安全關係、加強經濟聯繫、擴大密切合作以取得實際成果的機會」。拜登將於5月21日會晤屆時任職11天的韓國新總統尹錫悅，22日轉飛日本，23日與日本首相岸田文雄舉行峰會，24日是美國、日本、印度、澳洲4國領袖「四方安全對話」峰會。

外界預計拜登將通過此行加強團結盟友，應對俄羅斯入侵烏克蘭。拜登亦預料將與韓日討論朝鮮積極擴充武備的問題。韓國候任總統尹錫悅的發言人昨稱，尹錫悅和拜登將深入討論發展美韓同盟、協調朝鮮政策、經濟安全，以及重大地區和國際事務等。尹在競選期間承諾加強韓國應對朝鮮威脅的防禦能力，並表示有意加入美國為首抗中的「四方安全對話」和「印太經濟框架」（IPEF）。5月12日至13日在華盛頓的美國與東盟國家特別峰會，亦可能聚焦中國崛起等議題。

美澳軍方特別會議針對中國

西方關注中國擴大在印太經濟和安全的影響力，輿論認為拜登此行的時機和意圖之一明顯在於制華。中國上周跟南太平洋島國所羅門群島簽訂安全協議，已引發美國和澳紐等國注意。英國《金融時報》周二（26日）報道，美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）偕美國太空司令部司令迪金森（James Dickinson）、美軍網絡司令部副司令摩爾（Charles Moore），近日就在澳洲北領地愛麗斯泉（Alice Springs）美澳聯合運作的間諜衛星基地「松樹谷」（Pine Gap），與澳洲官員就中國議題舉行「異乎尋常的會談」。阿奎利諾會前表示，美國與盟國、伙伴緊密對抗中國是拜登外交政策核心戰略的一環。

（金融時報/共同社/路透社/Newsis）