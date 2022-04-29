英促守國際規則 北京斥小圈子「家法」

卓慧思指出，烏克蘭危機給西方帶來有益的教訓，並表明民主國家必須利用經濟施壓手段回應威權政權。她說，西方不可再天真地對待地緣政治和經濟力量，要對中國等國家採取強硬態度，強調包括中國在內的所有國家都必須遵守國際規則，她指中國正迅速建立一支力量足可深入歐洲戰略利益領域的軍隊。她說：「談論中國的崛起是不可避免的，但他們的崛起並非必然。如他們不按規則行事，他們將難以繼續崛起。」她指英國已向俄羅斯展示當違反國際規則後面對的後果，「我們準備好將安全和尊重主權置於短期經濟利益之上」。

卓慧思被指暗示北京勿武力犯台

她又提到北約應有全球視野，能夠及願意將影響力深入到中國的印太後院，確保台灣有能力自衛。《金融時報》指出，卓慧思的演說看似警告北京不要武力犯台，但卓慧思幕僚稱，她只是總體談及要制約中國的挑釁行為。

汪文斌昨回應批評北約是北大西洋的軍事組織，「近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，挑動矛盾……北約已經搞亂了歐洲，難道還要搞亂亞太，搞亂世界嗎？」

（金融時報/中國外交部）

（俄軍侵烏）