歐盟指引模糊 14氣商屈從「盧布令」 分析：普京能源攻勢「分化牌」見效

俄總統普京3月31日簽署與「不友好國家和地區」須以盧布作天然氣貿易結算的總統令，4月1日起「不友好國家」的公司須先在俄羅斯銀行開設盧布戶口，再經由此戶口支付俄羅斯天然氣費用。根據這機制，歐洲買家只要在未被歐盟制裁的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設帳戶，將存入的美元或歐元兌換成盧布付款，可繼續向俄買氣。

德奧公司擬在瑞士開盧布帳戶

歐盟反對以盧布支付俄天然氣，理由是違反對俄的制裁（見表）。不過彭博社報道，有10家歐洲企業已在俄羅斯天然氣工業銀行開設帳戶，以配合俄羅斯的付款要求，4個歐洲買家更已使用盧布支付天然氣費用。英國《金融時報》周四引述匿名消息報道，有德國、奧地利、匈牙利和斯洛伐克的能源企業擬以盧布支付天然氣費，其中德國Uniper和奧地利OMV正準備在瑞士的俄羅斯天然氣工業銀行開設盧布帳戶，意大利Eni正評估各選項。

歐盟委員會主席馮德萊恩周三警告，歐盟進口商除非天然氣合約載明以盧布計價，否則以盧布付款將違反制裁令。

歐委會文件被指變相准盧布支付

歐盟委員會上周發表指引文件，指出假如買家在俄羅斯天然氣工業銀行存入歐元後就視作已履行合約義務，而不是在把歐元兌換成盧布之後，那就不會違反制裁令。文件被指變相准許以盧布支付天然氣。

不過，有歐盟成員國抱怨歐盟的指引含糊不清。消息人士告訴路透社，許多公司都在等待歐盟委員會提出更明確的指引，但時間所剩不多。希臘等國家說，向俄氣繳納下一筆款項的期限在5月下旬到期。法國環境與能源轉型部長龐皮利（Barbara Pompili）周三表示，法國下周一會主持歐盟能源部長會議，討論「斷氣」危機。

普京警告「閃電還擊」外國干預

歐洲經濟智庫Bruegel研究員塔杰利亞皮耶特拉（Simone Tageliapietra）稱，俄實行徹頭徹尾的分化手段，一心要將歐洲盡量分裂，問題是歐盟能否團結一致。

俄總統普京周三繼續擺出毋懼西方制俄援烏的姿態，在立法委員會會議上說，如果有人打算從外部干預俄軍在烏的特別軍事行動，並對俄構成無法接受的戰略威脅，俄就將以閃電般的速度回擊，毫不猶豫地使用最新武器。普京沒詳細說明如何「閃電還擊」，但俄最近成功試射可搭載核彈頭的「薩爾馬特」洲際彈道導彈，預計今年部署。

（金融時報/路透社/彭博社/法新社）

（俄軍侵烏）