聯合國大會通過決議 掣肘安理會5常否決權

「需證正當性」 無約束力

據周二通過的決議內容，當安理會有一個或多個常任理事國行使否決權，聯合國大會要在10個工作天內就有關情况展開討論，除非聯大正就相同問題舉行緊急特別會議。行使否決權的國家會在隨後聯合國大會的辯論發言名單上獲優先權，以解釋其做法。周二通過的決議並沒約束力，無法阻止行使否決權的國家拒絕解釋做法，不過有大使認為，新做法將助看清安理會內行使否決權的情况及內部障礙。

中國、美國、英國、法國和俄羅斯為安理會5個常任理事國，握有一票否決權。多年來都有輿論呼籲改革安理會，藉此反映目前的全球局勢，提倡改革的項目包括5常的否決權。常任理事國行使否決權的情况過往屢惹爭議，例如俄軍侵烏第2天，安理會曾就譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議表決，被俄羅斯否決。過去美國亦曾行使否決權，主要涉以巴問題，中國跟俄羅斯否決過有關敘利亞的決議而引發質疑。

列支敦士登早在兩年多前已聯同部分國家研究有關倡議，文本3月3日首次分發成員國，本月12日公開，19日再經所有對此議題感興趣的國家公開討論。法新社報道，包括美國、英國和法國在內的近100個國家附和列支敦士登倡議的改革。不過，美聯社報道指法國並非該決議的共同提案國，法國駐聯國副大使布羅德赫斯特（Nathalie Broadhurst）表示，「不相信聯合國大會可以成為安理會的法官」。

同為安理會常任理事國的俄羅斯和中國沒聯署支持，法新社引述其中一國的外交官表示，認為此舉會進一步「分裂」聯合國。俄羅斯常駐聯合國副代表庫茲明（Gennady Kuzmin）指決議是企圖對安理會常任理事國施加壓力的工具。

華指理解初衷質疑效果

中國常駐聯合國代表團參贊蔣華稱，理解並認同這項決議的出發點，對於常任理事國意見不一致，令安理會在涉及和平與安全議題不能採取行動，中方贊成會員國在聯合國大會平台上討論，但指決議賦予聯大新授權，執行過程或引起程序上的困惑和混淆，目前難以確定能否達到決議預期目的。

（法新社/中新社/聯合國網站/美國之音）