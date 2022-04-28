世銀預警半世紀最大商品價格震盪

能源食品價飈 窮人最受衝擊

世銀報告指2022年能源價格預計增加逾50%，然後在明年及後年回落，至於農業和金屬等非能源商品價格則預計今年會升近20%，並在未來數年放緩，然而商品價格預計仍高於最近5年平均水平。一旦烏俄戰事延長或對俄制裁增加，商品價格就可能比目前預測更高、波動更大，當中增幅最大的會是歐洲天然氣價格，預計今年價格是去年的兩倍，雖然預測到明年和2024年價格會下降，但仍會較去年高15%。世銀稱這意味由2020年4月到今年3月長達23個月的能源價格升幅，是自1973年石油危機以來最大。

另外，小麥價格今年預計增加逾四成，達到歷史新高，這會對依賴進口小麥的發展中國家帶來壓力。其他價格顯著增加的商品包括大麥、大豆、油和雞肉，價格增加反映烏俄產品出口急跌。報告共同作者、世銀高級經濟學家內格爾（Peter Nagle）表示他們特別擔心最貧困的家庭，因他們的大部分收入用於食品和能源，特別容易受價格急升影響。

（BBC/世界銀行）