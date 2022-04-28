波蘭保加利亞遭斷氣 俄「殺雞儆猴」 歐盟斥等同「勒索」 早料此着協調應對

目前俄羅斯與歐洲國家簽訂的天然氣供應合約中，97%都標明以歐元或美元支付。莫斯科3月威脅「不友好國家」若不改用盧布付款就會被「斷氣」，但除了匈牙利外，其他與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom ，簡稱俄氣）簽約的歐洲國家，都表明不會改變付款貨幣。波蘭國營能源公司PGNiG周二表示，接獲「俄氣」通知周三起完全停止透過亞馬爾（Yamal）管道供氣，保加利亞能源部亦接獲周三斷氣通知。波蘭和保加利亞分別約五成和超過九成的天然氣依賴「俄氣」供應，不過佔其整體能源比重並不大（圖）。

波保兩國尋天然氣替代來源

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）昨稱俄羅斯不止在烏克蘭實行殘暴的攻擊，現在還攻擊歐洲能源安全和食物安全，形容做法是「直接攻擊」波蘭，稱波蘭不會屈服於勒索。氣候部長莫斯克瓦（Anna Moskwa）稱，國內天然氣儲存設施的儲量達76%，暫時毋須動用天然氣儲備，也不會削減供應。副外長普日達茲稱，波蘭一直為俄羅斯可能限制天然氣出口作準備，正採取多元化供應策略。波蘭已決定與「俄氣」的合約到今年底屆滿後不會續約。數據顯示，亞馬爾管道連接波蘭和德國的一段，昨日出現大幅由德國向東輸往波蘭的情况，增幅達4倍。身處捷克的波蘭總統杜達（Andrzej Duda ）昨表示，俄方肯定要面對法律行動和索償。

保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）昨亦斥俄羅斯勒索；能源部指俄的盧布支付要求屬違約。當局表示，已採取措施尋找天然氣替代來源，暫時毋須限制供應。保加利亞正與鄰國希臘和土耳其研究提供能源，其中希臘總理米佐塔基斯昨表示，會協助保加利亞應對。路透社引述希臘消息人士稱，希臘或會透過「土溪」（TurkStream）管道倒輸天然氣到保加利亞。該天然氣管將俄羅斯天然氣經黑海、土耳其和保加利亞運到希臘，以往也曾「倒輸」。

歐盟警告盧布買氣違制裁令

歐盟委員會主席馮德萊恩昨稱，「俄氣」的做法是俄羅斯利用天然氣對歐洲的另一勒索企圖，顯示俄羅斯在供氣上並不可靠。她說，歐盟早料莫斯科有此一着。她昨指波、保兩國現獲鄰近歐盟成員國供氣，強調歐盟會團結地協助受影響成員國。她同時警告若歐盟買家以盧布支付俄天然氣，將違反歐盟對俄制裁令。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，用新方式付款是「不友善國家對俄在經濟和金融範疇採取史無前例不友善行動的結果」，直言西方偷去俄羅斯的大筆儲備，認為俄羅斯的做法不屬於勒索，又強調俄羅斯是「可靠的能源供應者」。

春季供暖需求低 暫緩衝擊

俄羅斯今次向東歐兩國率先開刀，標普全球能源分析師魯塞卡斯（Laurent Ruseckas）說：「這是對歐洲其他國家的警告。」英國廣播公司（BBC）分析指出，波蘭近年已減少依賴俄天然氣，包括從卡塔爾購買液化天然氣，加上冬季結束，對供暖需求較低，但波蘭仍需填補缺少俄供氣的巨大缺口。當秋天供暖季節開始，對天然氣需求上升時，波蘭可能被迫限制向大型工業用戶供應天然氣。

（衛報/BBC/金融時報/路透社）