疫下少出街 腺病毒疑致兒童肝炎

日本首現懷疑個案

歐美早前已有12個國家出現最少169例兒童急性肝炎病例，其中1人死亡。僅在英國，就有114名兒童患病。日本厚生勞動省周一（25日）表示，日本也出現了首宗懷疑個案，是亞洲首例。早前美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、意大利、挪威、法國、羅馬尼亞和比利時也報告出現病例，患者年齡介乎在1個月到16歲之間，17人需接受肝臟移植，英國佔10宗。

英專家：或因封城少接觸病毒

英國衛生安全局（UKHSA）周一表示，在已檢測的53宗個案中，有40宗發現腺病毒，帶領調查的UKHSA臨牀和感染專科主任錢德（Meera Chand）表示，有關部門調查蒐集到愈來愈多的信息顯示，兒童急性肝炎的增加看來最有可能與一種名為F41的腺病毒感染有關。世衛早前表示，在最少74個病例中檢出一種腺病毒，其中18例確認感染F41型腺病毒；20個病例中檢出新冠病毒；在19個病例中同時檢測到腺病毒和新冠病毒。由於絕大部分患者沒有接種過新冠疫苗，所以相信事件與疫苗副作用無關。

錢德表示，封城措施令兒童在成長階段減少接觸到腺病毒，有可能是他們現在特別受嚴重打擊的原因。《獨立報》報道，英國當局正調查是否有其他原因令一般腺病毒對兒童造成更大影響或觸發他們出現特定免疫反應。

（獨立報/BBC/新華社）