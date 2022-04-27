日推3810億緊急方案紓民困 壓油價保糧供扶企業 減烏戰影響

今次的緊急措施有四大目標：壓抑油價、確保糧食供應穩定、支援中小企、幫助生活困頓家庭。政府撥出的6.2萬日圓中，1.5萬億日圓會用於穩定油價，對石油批發商的最高補貼從現時每公升25日圓提高至35日圓，讓每公升普通汽油平均價格從現時約172日圓（約10.6港元）降至168日圓（約10.3港元）。

低收入家庭每童補助3075元

1.3萬億日圓（約800億港元）將用於支援陷困家庭，政府將向低收入家庭包括單親家庭中的每名兒童提供5萬日圓（約3075港元）補助金，緊急小額貸款基金的申請期限也從6月延長至8月。政府又會撥款1.3萬億日圓輔助受原料價格高漲及新冠疫情影響的中小企，包括免息貸款期限由6月延長至9月。另外約5000億日圓（約308億港元）用於確保原材料及食物供應穩定，包括支持擴大國內小麥生產、增加國內木材生產、支援海產加工業從俄羅斯以外的國家採購海鮮、補貼化肥商等，旨在緩減從俄進口減少的衝擊。

為支付一攬子緊急措施的開支，政府將在國會提出2.7萬億日圓（約1662億港元）的2022年度補充預算案，並從緊急預算儲備金中動用1.5萬億日圓，加上民間私營機構的捐款，整個援助計劃總額達到13.2萬億日圓（約8126億港元）。

岸田文雄說，必須防止原油價格與物價高漲妨礙社會經濟活動從新冠疫情中復蘇。能源穩定供應是岸田政府重點施政之一，岸田昨提到協助興建節能住宅及推動使用再生能源，「要全力轉型為不依賴進口資源的能源結構」，認為引進再生能源及推動核能，對穩定能源市場極重要。

（共同社/NHK/中央社）