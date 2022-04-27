北海道海難船企多弊端 政府監管成疑

觀光船公司無線電壞數月

日本放送協會（NHK）引述相關人士透露，船公司用來跟觀光船「和津-1」（KAZU 1）號聯繫的無線電天線已壞了幾個月，所以該船船長事發當日是用無線電跟另一間船公司聯絡。船長出海後共作3次無線電聯繫，第1次是經過知名瀑布景點後作通報，第2次是「浪變高了，因為慢速航行，所以回港時間會延遲」。到最後一次船長說「情况變得很糟」，並聽到有人說「快穿上救生衣」，之後就音信全無。

當地傳媒報道，離現場最近的直升機基地距離160公里，不幸地事發當日海上保安廳最近的直升機剛巧正有另一任務，待它趕回基地入油再出發，到達現場時只餘90分鐘日光可供目視搜索。

當地傳媒報道，肇事觀光船的船長只受湖泊駕駛訓練，欠缺海中駕駛經驗，但船公司在炒掉原本較資深的船長後找他頂上，而事發當日另一艘觀光船的船長曾因天氣惡劣勸他不要起行，但被漠視。觀光船公司之前曾涉兩宗安全事故被調查，包括去年一宗擱淺意外。報道稱，該觀光船公司只有3名員工，船長要做的事太多，可能沒看天氣預報，船長「似乎經驗不足、沒有什麼機會學習的樣子」。

船長只曾受湖泊駕駛訓練

今次船難26人之中11人已罹難、15人仍下落不明。《讀賣新聞》報道，11名死者初步研判均是溺斃，當中只有5人身穿救生衣。海上保安廳昨日表示，協助搜救的當地漁船利用魚群探測儀，在觀光船失聯海域30米水深處探測到可能是船舶的大型物體。

（中央社/BBC）