芬蘭瑞典最快下月中同日申入北約

美英承諾申請期內提供保護

芬蘭《晚報》（Iltalehti）報道，芬蘭和瑞典領袖計劃5月16日那一周會面，之後公布兩國申請加入北約的計劃，瑞典《快報》（Expressen）引述政府消息證實有關報道。瑞典《晚報》（Aftonbladet）引述接近政府辦公室消息人士稱，美國和英國已向瑞典承諾，若瑞典申請期間受到攻擊，會為其提供軍事保護和支持，包括在瑞典附近增加軍事部署、舉行軍事演習，以及來自北約的「強大政治支持」。

瑞典外交部拒絕評論《快報》和《晚報》的報道。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞後，芬蘭和瑞典加強與北約合作，但一直未加入。惟自俄軍侵烏後，兩國支持加入北約的民意大增，兩國檢視軍事中立傳統仍是否確保國家安全的最佳政策。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）兩周前訪問瑞典時表示，芬蘭幾周內會決定是否加入北約，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）亦稱，俄軍侵烏後「一切都變了」，必須為「來自俄羅斯的各種行動做好準備」。

北約前秘書長：俄推兩國向北約

北約前秘書長拉斯穆森周一投書《紐約時報》稱，是俄軍侵烏將瑞典和芬蘭推向北約。

預計兩國加入難度不大，北約現任秘書長斯托爾滕貝格已表明預期所有成員都會歡迎其加入。克宮已警告若兩國加入北約，俄方將被迫透過加強在波羅的海的防禦來恢復「軍事平衡」——包括部署核武。

此外，北約3艘軍艦周一抵達芬蘭西南部，將於周四和其海軍展開兩天聯合訓練。芬蘭軍方稱，訓練為芬蘭船艦今年參與北約快速反應部隊做準備。

（衛報/紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）