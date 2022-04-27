華府改策略 「削俄」謀閹割軍力

布查事件後決意重挫俄力量

CNN引述美國和西方官員指，特別在發現俄軍在布查的屠殺行徑後，美國以至西方政府愈見意識到俄羅斯需要在經濟和戰場上受重創，才能一勞永逸停止其侵略。消息人士向CNN透露，拜登政府官員對此感到樂觀，認為這是可達成的目標。華府官員和國會消息則指，他們相信持續軍援烏克蘭，可對俄羅斯造成重大打擊，繼而削弱其長期軍事戰力，對美國有戰略上的好處。一名國會消息人士更說：「我們看待的方式是作出投資，以在未來10年「閹割」俄羅斯陸軍和海軍。」

《紐約時報》則引述數名華府官員，指奧斯汀提出的新戰略目標，其即時動力是為烏克蘭總統澤連斯基準備好「盡可能最強大的手牌」，迎接未來數月會出現的某種形式停火談判。但《紐時》也指長期來說，這說法反會加強俄羅斯總統普京經常提出的信念，即西方企圖重創俄羅斯國力和破壞其政府穩定。一名華府官員也向CNN表達如此擔憂，警告這可能被俄羅斯的政治宣傳利用，指控北約和美國對烏克蘭的支持是對俄的強力政治施壓。

嚴苛制裁恐逼普京鋌而走險

另一名官員向CNN指出，美國及其盟友在嚴懲俄羅斯的過程小心謹慎，一方面擔心嚴苛制裁對全球經濟的附帶傷害，另一方面擔心普京會鋌而走險。該消息人士補充稱，美國現階段評估普京對動用核武的紅線尚未改變，「其一紅線是政權穩定」。

據CNN綜合幾個消息來源的說法，倘若俄羅斯跟烏克蘭達成有意義的和平協議並撤走部隊，美國很可能會考慮取消部分制裁以示善意，但仍會保留其他部分。美國與盟友也在衡量可否採取「突然恢復」（snapback）的制裁重啟機制，以應對莫斯科違反對烏協議的情况。短期而言，華府內部認為和平協議達成機會愈見渺茫。

（紐約時報/CNN）

（俄軍侵烏）