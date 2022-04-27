美牽頭40國援烏 俄警告世界大戰 德會議續籌軍備 莫斯科斥北約打代理人戰爭

【明報專訊】美國國防部邀請40多國的國防高官周二（26日）於德國召開會議，討論對烏克蘭的軍援協調以及長期安全需求。主持會議的美國國防部長奧斯汀說，烏克蘭定能戰勝入侵的俄羅斯。會議前夕俄羅斯外長拉夫羅夫指西方國家軍事援烏等於北約與俄打代理人戰爭，警告第三次世界大戰危險真實存在，而且核戰的風險依然很大。中國外交部昨重申不希望看到爆發第三次世界大戰，中方主張各方首先要支持對話談判，防止衝突擴大化、長期化。
奧斯汀在德國拉姆施泰因空軍基地主持有關軍援烏克蘭的會議時，向與會的北約盟國及伙伴國代表說，烏克蘭抗俄鼓舞自由世界，指俄軍侵烏「不可原諒」。他說全球多國團結支持烏克蘭對抗俄軍侵略。
會議聚焦於長遠軍援烏克蘭。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）早前表示，會談重要目標是協調各方對烏克蘭的奧援，「未來幾周非常、非常重要，他們（烏克蘭）想在這個戰場上成功就需要持續的援助，那正是這場會議的目的」。
報道預告德向烏供重型武器
西方媒體報道，一向沒有積極軍援烏克蘭的德國，防長蘭布雷特將在會上首次宣布將向烏提供重型武器，包括「獵豹」（Gepard）防空坦克。彭博社報道，柏林會批准向烏提供50輛「獵豹」。波蘭總理莫拉維茨基周一表示，波蘭已提供一批坦克援烏。
隨着俄軍持續進攻，烏克蘭一再向西方國家疾呼要求更多軍援，特別是重型裝備。有指西方軍援導致俄軍侵烏行動大失預算，俄方近日更宣布烏克蘭境內的軍援運輸工具將被視作打擊目標。俄羅斯國防部周一（25日）指出，俄軍發射導彈摧毁6處烏克蘭鐵路電力設施，藉此癱瘓烏克蘭鐵路網，指鐵路網被用作向烏軍運送西方提供的武器。
聯合國秘書長抵莫斯科斡旋
斡旋烏克蘭危機的聯合國秘書長古特雷斯周二抵莫斯科，先後與俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫會談。古特雷斯向拉夫羅夫表示，聯合國已準備好全面動員人力及後勤資源，與紅十字會合作，協助拯救被圍困於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的平民。古特雷斯下一站會到烏克蘭。
拉夫羅夫昨日否定烏方提議在馬里烏波爾舉行新一輪談判。他周一向俄各大通訊社發表談話時警告，從當前情勢來看，爆發第三次世界大戰的危險「真實」存在。另外，他接受國營電視台訪問時，警告目前發生核戰的風險依然很大，各國絕對不能低估。他又指西方國家提供武器至烏克蘭，意味北約「實質上在與俄交戰」，莫斯科當局會視這些武器為「正當目標」。俄新社昨日引述俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫稱，西方與基輔的政策正導致「烏克蘭崩潰成為幾個國家」。
英國國防部武裝部隊政務次官希佩（James Heappey）質疑，拉夫羅夫有關使用核武的言論只是「虛張聲勢」。
北京促對話談判防衝突擴大
中國外交部發言人汪文斌則在昨日記者會表示，沒有人希望看到爆發第三次世界大戰，「當前形勢下，各方首先要支持對話談判，防止衝突擴大化、長期化」。汪又指同時應「反思如何構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，反思如何加強全球安全治理體系」。
中國外交部此前多次指摘美國才是烏克蘭危機的始作俑者。新華社昨發表文章，指摘美國在烏克蘭危機演變中「從埋下火種到煽風點火，從火上澆油到趁火打劫，種種惡行都是在所謂『民主、自由、人權』旗號下展開」。