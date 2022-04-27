美牽頭40國援烏 俄警告世界大戰 德會議續籌軍備 莫斯科斥北約打代理人戰爭

奧斯汀在德國拉姆施泰因空軍基地主持有關軍援烏克蘭的會議時，向與會的北約盟國及伙伴國代表說，烏克蘭抗俄鼓舞自由世界，指俄軍侵烏「不可原諒」。他說全球多國團結支持烏克蘭對抗俄軍侵略。

會議聚焦於長遠軍援烏克蘭。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）早前表示，會談重要目標是協調各方對烏克蘭的奧援，「未來幾周非常、非常重要，他們（烏克蘭）想在這個戰場上成功就需要持續的援助，那正是這場會議的目的」。

報道預告德向烏供重型武器

西方媒體報道，一向沒有積極軍援烏克蘭的德國，防長蘭布雷特將在會上首次宣布將向烏提供重型武器，包括「獵豹」（Gepard）防空坦克。彭博社報道，柏林會批准向烏提供50輛「獵豹」。波蘭總理莫拉維茨基周一表示，波蘭已提供一批坦克援烏。

隨着俄軍持續進攻，烏克蘭一再向西方國家疾呼要求更多軍援，特別是重型裝備。有指西方軍援導致俄軍侵烏行動大失預算，俄方近日更宣布烏克蘭境內的軍援運輸工具將被視作打擊目標。俄羅斯國防部周一（25日）指出，俄軍發射導彈摧毁6處烏克蘭鐵路電力設施，藉此癱瘓烏克蘭鐵路網，指鐵路網被用作向烏軍運送西方提供的武器。

聯合國秘書長抵莫斯科斡旋

斡旋烏克蘭危機的聯合國秘書長古特雷斯周二抵莫斯科，先後與俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫會談。古特雷斯向拉夫羅夫表示，聯合國已準備好全面動員人力及後勤資源，與紅十字會合作，協助拯救被圍困於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的平民。古特雷斯下一站會到烏克蘭。

拉夫羅夫昨日否定烏方提議在馬里烏波爾舉行新一輪談判。他周一向俄各大通訊社發表談話時警告，從當前情勢來看，爆發第三次世界大戰的危險「真實」存在。另外，他接受國營電視台訪問時，警告目前發生核戰的風險依然很大，各國絕對不能低估。他又指西方國家提供武器至烏克蘭，意味北約「實質上在與俄交戰」，莫斯科當局會視這些武器為「正當目標」。俄新社昨日引述俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫稱，西方與基輔的政策正導致「烏克蘭崩潰成為幾個國家」。

英國國防部武裝部隊政務次官希佩（James Heappey）質疑，拉夫羅夫有關使用核武的言論只是「虛張聲勢」。

北京促對話談判防衝突擴大

中國外交部發言人汪文斌則在昨日記者會表示，沒有人希望看到爆發第三次世界大戰，「當前形勢下，各方首先要支持對話談判，防止衝突擴大化、長期化」。汪又指同時應「反思如何構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，反思如何加強全球安全治理體系」。

中國外交部此前多次指摘美國才是烏克蘭危機的始作俑者。新華社昨發表文章，指摘美國在烏克蘭危機演變中「從埋下火種到煽風點火，從火上澆油到趁火打劫，種種惡行都是在所謂『民主、自由、人權』旗號下展開」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）