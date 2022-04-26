被指翹腳色誘英揆 女政客轟厭女報道

報道指如電影《本能》情節

報道引述不止一名保守黨高層成員稱，坐在國會前排位置的韋雅蘭（Angela Rayner，圖），在約翰遜答辯時經常做出翹腳和放腳動作，質疑這名42歲政客模仿莎朗史東在《本能》中經典的翹腳色誘行為。報道引述一名保守黨議員說：「她自知鬥不過約翰遜經過牛津大學辯論學會的訓練，但她擁有他欠缺的其他技能。」又說韋雅蘭私下與其他議員飲酒作樂時親自承認。報道又提到韋雅蘭16歲就懷孕輟學，成為護理員前一無學歷。

韋雅蘭形容自己成為性別歧視的受害人，反映女政客每日都面對的問題，她說：「我因為作為女性，擁有雙腿和穿衣服，就被指『陰謀』要『擾亂』那無能的首相。」國會下議院婦女與平等委員會主席、保守黨的盧嘉蓮（Caroline Nokes）形容報道是「污穢的小報道」，斥《星期日郵報》經常報道有關女議員的厭女報道。

約翰遜周日在Twitter發文說，雖然他與韋雅蘭幾乎在所有政治議題上都持不同意見，但自己尊重她，抨擊有匿名者作出這些厭女指控。《星期日郵報》沒有回應。

（衛報/BBC/星期日郵報）