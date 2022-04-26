馬克龍連任 臨五大挑戰 社會撕裂待補 內政外交難題多

「沒有凱旋的勝利」

今次的不投票率達28.1%，是自1969年後法國總統大選次輪投票以來最高，而馬克龍和馬林勒龐的得票差距，也較上屆的66.1%對33.9%為少。投白票或廢票的比例也有8.6%，法新社指這反映選民對政治的不滿。馬克龍的共和前進黨周日晚在戰神廣場（Champ de Mars）舉行集會，當集會現場熒幕顯示結果後，雖然爆出歡呼聲，但氣氛相對克制，不少人感覺似如釋重負多於歡欣雀躍。法國傳媒認為馬克龍贏得不算利落，《世界報》形容馬克龍勝出是「沒有凱旋的勝利」（victory without triumph），《解放報》則說是「沒有光榮的勝利」（a victory without the glory）。

不投票率顯選民不滿

44歲的馬克龍發表勝利演說時，承認很多投票給他的人只是為阻極右的馬林勒龐勝出，顯示選民對其首個任期感不滿，「我要感謝他們，也知道我未來數年欠他們一筆債」。他說：「從現在起，我不是單一陣營的總統，而是所有人的總統。」馬克龍承諾會着手解決許多民眾對於生活水準下滑的關切，又稱在法國，不會有人被拋棄在一旁。

德國、英國等西方國家領袖很快祝賀馬克龍連任，烏克蘭總統澤連斯基周一凌晨在Twitter貼文祝賀，稱對方是真正的朋友。中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京昨日亦有祝賀馬克龍。

習近平普京祝賀當選

對於金融市場及應對俄軍侵烏的西方國家而言，馬克龍勝選避免極右掌權，可算令人鬆一口氣，不過對馬克龍而言，他勝選後即將面臨連串重大挑戰。英國《衛報》提到他連任後面對五大挑戰，其中包括6月舉行的國民議會（下議院）選舉，倘若共和前進黨未能維持控制權，總理位置或被政敵佔據，屆時馬克龍的內政改革勢必困難重重。周日兩項民調顯示，大部分選民都不希望共和前進黨贏得國會選舉，被視為對馬克龍的警號。此外，馬克龍還要處理生活成本上漲危機、退休金和教育制度等改革、包括俄軍侵烏在內的國際事務，以及修補撕裂社會等的挑戰。

對外方面，法國的歐盟輪任主席國席位還有兩個多月，尚在尋求優先推動多個議題，例如鞏固歐盟外部邊界、控制非法移民、加強國防合作和發展基於高科技投資的歐洲經濟增長模式。斡旋俄軍侵烏方面，馬克龍上周五表示不排除再跟普京會談，但承認目標或相對溫和，如為馬里烏波爾爭取人道主義援助。

（衛報/路透社/法新社）

（法國大選）