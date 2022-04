馬克龍連任 臨五大挑戰 社會撕裂待補 內政外交難題多

「沒有凱旋的勝利」

今次的不投票率達28.1%,是自1969年後法國總統大選次輪投票以來最高,而馬克龍和馬林勒龐的得票差距,也較上屆的66.1%對33.9%為少。投白票或廢票的比例也有8.6%,法新社指這反映選民對政治的不滿。馬克龍的共和前進黨周日晚在戰神廣場(Champ de Mars)舉行集會,當集會現場熒幕顯示結果後,雖然爆出歡呼聲,但氣氛相對克制,不少人感覺似如釋重負多於歡欣雀躍。法國傳媒認為馬克龍贏得不算利落,《世界報》形容馬克龍勝出是「沒有凱旋的勝利」(victory without triumph),《解放報》則說是「沒有光榮的勝利」(a victory without the glory)。

不投票率顯選民不滿

44歲的馬克龍發表勝利演說時,承認很多投票給他的人只是為阻極右的馬林勒龐勝出,顯示選民對其首個任期感不滿,「我要感謝他們,也知道我未來數年欠他們一筆債」。他說:「從現在起,我不是單一陣營的總統,而是所有人的總統。」馬克龍承諾會着手解決許多民眾對於生活水準下滑的關切,又稱在法國,不會有人被拋棄在一旁。

德國、英國等西方國家領袖很快祝賀馬克龍連任,烏克蘭總統澤連斯基周一凌晨在Twitter貼文祝賀,稱對方是真正的朋友。中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京昨日亦有祝賀馬克龍。

習近平普京祝賀當選

對於金融市場及應對俄軍侵烏的西方國家而言,馬克龍勝選避免極右掌權,可算令人鬆一口氣,不過對馬克龍而言,他勝選後即將面臨連串重大挑戰。英國《衛報》提到他連任後面對五大挑戰,其中包括6月舉行的國民議會(下議院)選舉,倘若共和前進黨未能維持控制權,總理位置或被政敵佔據,屆時馬克龍的內政改革勢必困難重重。周日兩項民調顯示,大部分選民都不希望共和前進黨贏得國會選舉,被視為對馬克龍的警號。此外,馬克龍還要處理生活成本上漲危機、退休金和教育制度等改革、包括俄軍侵烏在內的國際事務,以及修補撕裂社會等的挑戰。

對外方面,法國的歐盟輪任主席國席位還有兩個多月,尚在尋求優先推動多個議題,例如鞏固歐盟外部邊界、控制非法移民、加強國防合作和發展基於高科技投資的歐洲經濟增長模式。斡旋俄軍侵烏方面,馬克龍上周五表示不排除再跟普京會談,但承認目標或相對溫和,如為馬里烏波爾爭取人道主義援助。

(衛報/路透社/法新社)

(法國大選)