俄侵烏前增軍備 2021全球軍費新高

SIPRI：油氣收入推動俄強軍

根據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表的報告，儘管新冠疫情衝擊經濟，多國仍持續增加軍備，去年全球軍事支出增加0.7%，達到2.1萬億美元（約16.38萬億港元），是連續第7年增加。其中俄羅斯的軍事開支增加2.9%，達到659億美元（約5140億港元），是連續3年增加。俄羅斯的軍事支出在2021年底準備入侵烏克蘭前急遽增加，SIPRI指出，出口石油和天然氣獲得的收入推動了俄軍費增加。

另一方面，烏克蘭在克里米亞2014年遭俄國吞併以來，軍事支出增加了72%，儘管去年軍事支出減少逾8%至59億美元（約460億港元），仍佔烏國國內生產總值的3.2%。

至於軍事開銷高達8010億美元（約6.2萬億港元）、全球居首的美國，2021年軍事支出逆勢減少了1.4%，但美國近年研究開發費用的比例有所增加，顯示美國重視新技術開發。SIPRI估計，中國去年軍費開支約2930億美元（約2.3萬億港元），位列世界第2，增加了4.7%，是連續第27年增加。

（法新社/中央社）

（俄軍侵烏）