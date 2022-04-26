華府被指避忌制裁普京緋聞女友

【明報專訊】俄軍侵烏後，美國與盟友制裁了俄羅斯多家企業、政商界領袖甚至總統普京和其與前妻的兩名女兒，但被視為普京女友的卡巴耶娃（Alina Kabaeva，圖）雖被美國財政部盯上，卻仍一直倖免。美國《華爾街日報》周日（24日）引述美國官員報道，官員們認為制裁卡巴耶娃會被視為對普京的個人打擊，可能導致美俄關係進一步惡化。
39歲的卡巴耶娃曾是奧運韻律體操金牌選手。美國政府相信她是普京的多年女友，也是普京至少3個孩子的母親，並懷疑她隱藏普京在海外的資產。不過，現年69歲的普京從未承認與卡巴耶娃有特殊關係。
《華爾街日報》引述美國官員透露，財政部本已準備好針對卡巴耶娃的一籃子制裁計劃，但國家安全委員會在最後一刻決定將卡巴耶娃在制裁名單中刪除。
英前防相揭卡梅倫政府懼俄拒援烏
另外，英國《星期日泰晤士報》引述前國防大臣房應麟（Michael Fallon）報道，2014年俄羅斯吞併克里米亞後，基輔政府多次要求英國出售武器，但卡梅倫政府因擔心惹怒普京而拒絕軍援烏克蘭和制裁俄羅斯寡頭，直到今年俄軍侵烏才改變立場。
（華爾街日報/獨立報）
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