布查驗屍檢「飛鏢彈」 疑俄軍發射

烏克蘭法醫皮羅夫斯基（Vladyslav Pirovskyi）表示，他和同事們在多具屍體中找到多枚非常尖細、像釘子般的金屬物體，這些屍體大多來自布查-伊爾平地區。武器專家看過在屍體發現的金屬箭照片，確定是飛鏢彈。飛鏢彈長約3至4厘米，被安裝在炮彈內，每枚炮彈可載8000個飛鏢彈，射出後在目標附近爆炸，飛鏢彈會在300米闊、100米長的範圍內散開，射入人體後會彎曲成鈎狀，鏢尾則通常會裂開造成二次傷害。

布查鎮一些目擊者表示，俄軍上月底撤出當地前幾天發射了飛鏢彈。居民奇穆特（Svitlana Chmut）向《華盛頓郵報》稱，3月底在家中花園發現一堆飛鏢彈，部分嵌進蓋着其汽車的防水布內，她在家周圍也找到許多。英國武器專家吉布森（Neil Gibson）看過布查鎮發現的飛鏢彈照片，認為是來自俄軍122毫米3Sh1炮彈。

非精準致命武器誤殺平民

飛鏢彈在一戰中曾被廣泛使用，美軍在越戰也曾用上，但在現代衝突中甚少使用。國際特赦組織指出，飛鏢彈旨在穿透茂密的植被，打擊大量敵方士兵，絕不應用在平民區。國際法並未禁止使用飛鏢彈，但人權組織一直要求禁用，認為在人口稠密的平民區使用這類非精準致命武器，是違反人道主義法。

（衛報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）