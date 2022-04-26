美卿訪烏加碼軍援 防長談挫俄目標

布林肯和奧斯汀跟澤連斯基等烏克蘭高官舉行約3小時會談，其間承諾華府會為烏克蘭及另外15個盟友和伙伴提供7.13億美元的武器採購融資，當中烏克蘭獨佔3.22億美元，令該國自被俄軍入侵以來獲得的美國安全援助金額累積到37億美元（約289億港元）。

二人這次原為秘密行程，事前卻被澤連斯基曝光，但行程期間仍禁止同行記者報道，直至昨日轉抵波蘭南部。澤連斯基周日受訪稱已擬定急需美國提供的武器清單，包括反導彈系統、防空系統、裝甲車和坦克。俄羅斯駐美大使周一發外交照會，要求美國停止武器供烏。

布林肯確認美國外交官最快本周返回烏克蘭，但駐基輔使館會暫時繼續關閉，先行安排西部利沃夫的領事館人員。美國總統拜登周一宣布提名駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink）出任駐烏克蘭大使，令該職位出缺近3年後終有望獲填補。

華府欲俄受挫至無力再入侵

奧斯汀周一則被問到如何定義美國在烏克蘭的成功目標，他稱華府想看到「俄羅斯被削弱到無法再做到入侵烏克蘭時所作所為的程度」。他指俄軍已失去許多軍事戰鬥力和士兵，盼他們無力迅速重新恢復過來。奧斯汀表示，只要烏克蘭有「合適裝備」，就可打敗俄羅斯。

另外，俄羅斯國防部曾宣布由莫斯科時間周一下午2時起對馬里烏波爾亞速鋼鐵廠單方面停火，以供平民撤離，但烏克蘭昨指控俄方未有同意設人道走廊。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）