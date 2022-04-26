戰火釀生態文化災難 恐禍延數代 工廠煤礦化學倉庫釋毒物 古蹟地標受破壞

烏克蘭是高度工業化國家，尤其是過去兩個月戰况激烈的頓巴斯等東部地設有很多煤礦場、化工廠和煉油廠，這些工業設施受損可產生無窮後患。本月初烏東盧甘斯克一個硝酸儲存庫被炮彈擊中，其產生高腐蝕性的煙霧，促使省長呼籲居民留在室內並戴上口罩，因一旦接觸或吸入會嚴重灼傷，若滲入水土植物，可對生態產生長遠影響。俄軍也攻擊烏克蘭的燃料庫和煉油廠，引發的大火會釋出煙灰、甲烷和二氧化碳等污染物。工廠受破壞會使鉛和鎘等重金屬飄到空氣和飲用水，導致兒童發育遲緩等，還有建築中使用的石棉，由於不能在雨中被分解或冲走，將禍延數年，人們吸入會刺激呼吸道並可致肺部受損甚至引發癌症。俄軍穿越曾發生核災的切爾諾貝爾核電站範圍時，也掀起了輻射塵。

重金屬化學物輻射塵威脅

烏克蘭環境保護與天然資源副部長斯塔夫丘克（Iryna Stavchuk）表示，約有100名檢查員在受關注地點採集水土樣本，其中導彈碎片損毁利沃夫以東的捷爾諾皮利（Ternopil）地區化肥庫後，從下游檢測出氨和硝酸鹽含量，分別高於正常163倍和50倍。由於很多地區檢查人員都無法進入，因此難以評估整體環境破壞程度。

非政府組織也正確定污染地點，例如曾記錄敘利亞等衝突區污染情况的荷蘭非牟利組織PAX、英國的衝突與環境觀察及烏克蘭環保組織生態行動（EcoAction）等，透過梳理社交媒體及通訊平台上目擊者發布的信息，與衛星圖像和Google Earth地圖作對照，已記錄了包括發電站、軍用設施、食水處理廠，至少144宗涉因俄軍攻烏而造成嚴重污染，損害生態系統和人類的環境罪行，許多受污染地點都在基輔、盧甘斯克和哈爾科夫附近。

殃及黑海保護區 農地停耕

戰火又殃及黑海生物圈保護區。那裏是候鳥天堂，冬季可吸引白尾鷹、紅胸秋沙鴨和黑翅高蹺等超過12萬隻雀鳥。區內又可發現瀕臨滅絕的沙盲鼴鼠、黑海寬吻海豚，稀有花卉、無數軟體動物、數十種魚類。不過軍隊在濕地上攻戰，還有在太空都可見的區內大火，使保育人士擔心物種棲地損毁。該國大片農業區受猛烈炮轟、未爆彈藥和地雷影響，日後停戰亦不宜耕作，可致數以百萬人有幾年營養不良。

最少191文化地標場所受損

戰爭對烏克蘭的文化遺產、古蹟的破壞也不容忽視。《衛報》周日報道，迄今錄得最少191個烏克蘭文化地標和場所受損，大部分是紀念碑和宗教敬拜場所，其餘有馬里烏波爾劇院和一個考古遺址等。

（華爾街日報/ABC/CBC/紐約時報）

（俄軍侵烏）