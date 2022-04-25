英研究：新冠出院一年完全康復不足1/3

這項研究分析約2300名在2020年3月至2021年4月從英國39間醫院出院的新冠康復者，分別在其出院5個月、1年後評估狀况。結果發現，5個月後接受評估的約2000人之中，完全康復的僅佔26%， 一年後接受評估的約800人之中，僅28.9%完全康復。換言之，出院一年後完全康復的新冠患者人數不到1/3。

研究發現，3類新冠患者出院後完全康復的比例較低。其中女性完全康復的可能性較男性低33%；肥胖者完全康復的可能性降低一半；曾使用呼吸器的患者完全康復的可能性降低58%。研究報告作者之一、英國國家衛生研究院（NIHR）學者埃文斯（Rachael Evans）對於研究所顯示的新冠患者的恢復程度表示驚訝。

（法新社/中央社）