歐美兒童不明肝炎首錄死亡 多患者驗出腺病毒 病理未明世衛關注

世衛報告表示，患成因不明急性肝炎的兒童，病徵包括肝臟發炎、肝酵素顯著升高和黃疸，繼而腹痛、腹瀉和嘔吐。當中以英國114宗最多，其次是西班牙13宗，以色列12宗，美國9宗，其餘21宗見於荷蘭、意大利、挪威、法國、羅馬尼亞、比利時、丹麥、愛爾蘭。患者最小僅一個月大，最大為16歲，當中約一成即17人需要換肝，最少一名患者死亡。報告沒披露死者資料和死於何地。

歐美12國169個案 英逾百患者

世衛於4月5日收到報告，指蘇格蘭中部一帶有10名健康兒童相繼出現黃疸、腹瀉、嘔吐和腹痛。到4月8日，英國同類病例便增至74宗。

英國衛生安全局（UKHSA）上周表示，3月下旬在蘇格蘭發現了患有肝臟炎症的1歲到5歲幼兒異常增加。

世衛表示，累計個案當中無一是由常見肝炎病毒（甲、乙、丙、丁及戊型肝炎）導致的急性病毒性肝炎。所有患者沒有外遊紀錄，也沒有發現跟境外有關聯的線索。

目前所知，最少74宗個案檢測到一種可引起感冒的腺病毒（adenovirus），當中18個病毒樣本為腺病毒F種41型，20人感染新冠病毒，同時檢測到感染腺病毒與新冠病毒者共19人。

41型腺病毒會引起腹瀉、嘔吐和發燒，並常伴有呼吸道症狀。不過世衛表示，這並不能完全解釋病症的嚴重程度。雖然過去有腺病毒感染免疫功能低下兒童引發肝炎的病例報告，但不知道41型腺病毒會否使健康兒童肝炎。世衛說：「雖然腺病毒是一種可能的假設，但也對病原體作調查。」世衛也表示，目前尚不清楚肝炎病例是否增加，抑或是肝炎以預期速度發生但未被發現，如今因對肝炎的認識增加而發現。

香港衛生防護中心指出，腺病毒在港為常見於影響兒童的呼吸道病毒。衛生防護中心已與醫院管理局一同加強相關監測，及向世衛了解更多相關資料及調查進展。

（彭博社/路透社/BBC/）