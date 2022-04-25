俄軍續炸亞速廠 婦孺求援「想見陽光」

全片沒有披露實際有多少軍民，但有婦女表示廠內有15個孩子，從受哺嬰兒、學步幼兒至14歲青少年。因房子毁於戰火，孩子們跟着家人和其他市民躲到那兒。一個男孩說呆在地堡有兩個月，他迫切地想要離開，說：「想見太陽，因為這兒昏暗，不似戶外。要是我們重建了房屋，就能安居樂業。要讓烏克蘭勝利，因為烏克蘭是我們的故鄉。」

鏡頭顯示身穿制服的士兵向下走，分發食物及救濟物品給民眾。現場環境幽暗擠迫，周圍掛着衣物、袋子，以及擺放着摺牀等物。一名穿着印有Azovstal標誌風衣的婦人抱着幼兒說，工廠裏的人快沒有食物了。

食物將盡 孩童堪憂

困於地下有50天的一名女士說：「我們帶進來的所有食物快吃完，不久便連給孩子的食物都不夠了。我們需要援助……這兒沒有一天沒有轟炸。他們連上廁所都害怕。」

該段短片由捍衛馬里烏波爾的極右民族主義軍事組織亞速營（Azov battalion）發放。據片中人的話，該片是攝於上周四（21日），即俄羅斯總統普京宣布圍堵該廠至彈絕糧盡當天。亞速鋼鐵廠被視為馬里烏波爾烏軍的最後據點。烏克蘭當局稱，工廠內有1000多名平民，也有死守工廠的部隊。

（BBC/衛報/ABC）

（俄軍侵烏）