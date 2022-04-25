戰事進第3月 復活節炮火殺平民

敖德薩3個月大女嬰喪生

烏克蘭空軍稱，其防禦系統上周六成功攔截了兩枚從裏海發射的俄軍導彈，但另有4枚分別墜落敖德薩。烏軍南部軍區指揮部在社交平台facebook發文稱，其中兩枚墜落導彈擊中敖德薩一處軍事設施，另外兩枚則擊中一批住宅大廈。烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）亦在通訊軟件Telegram指事件中有至少18人受傷，另相信有多人失蹤。烏總統澤連斯基其後指死者中包括一名3個月大女嬰，指「殺害兒童似乎是俄羅斯新的國策」。烏克蘭外長庫列巴上周六早前說：「俄羅斯針對敖德薩的導彈襲擊只為製造恐怖。」哈爾科夫州長表示，俄軍炮擊上周六造成當地3死7傷。另外，烏克蘭當局前天指盧甘斯克地區一處前線城鎮有兩名平民死於炮擊。

俄羅斯國防部則稱，上周六導彈擊中敖德薩附近一處儲存美國與歐洲國家援烏武器的軍火庫，俄軍導彈和軍機當天另外攻擊了烏方100處軍事基地，後於周日凌晨通宵以高精準導彈轟炸9處烏軍軍事目標，包括哈爾科夫州4處存有炮火武器的軍火庫。

普京露面出席子夜彌撒

俄總統普京前天午夜到莫斯科的「基督救世主主教座堂」（Christ the Saviour Cathedral）出席東正教復活節子夜彌撒，其間不時交叉雙臂，除儀式外未有發言。主持儀式的俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）此前曾多次發表支持俄軍侵烏言論，在全球東正教內部引發爭議。

澤連斯基昨日在東正教復活節講話中，指「任何匪幫或邪惡勢力都將無法摧毁烏克蘭」，該國人民「仍相信將迎來新勝利」。他又祈求上帝眷顧當地的兒童和母親。烏克蘭多地在復活節期間實施宵禁，當局呼籲民眾在家或改到網上慶祝，其中首都基輔的宵禁令於當地上周六晚上11時至周日清晨5時（本港時間周日上午4時至10時）期間生效。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）