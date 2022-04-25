基輔迎美卿防長到訪 促供重型武器 澤連斯基盼美當安全保證國

澤連斯基上周六在基輔一處地鐵站召開記者會，表示將會見布林肯與奧斯汀，稱「明日我們將討論我方所需武器的確實名單，以及運送的進度」，指烏克蘭想取得「更多強力重型武器」。他強調：「只要我們取得更多足夠武器，相信我，我們將立刻把暫時被佔據的領土奪回來。」他又表示希望美國同意成為烏克蘭其中一名安全保證方，以在未來保護他免受威脅。另外，澤連斯基期望美國會與德國商討對烏軍援，又稱西方國家將資助烏克蘭各地區的戰後重建。白宮在澤連斯基講話後並沒確認布林肯與奧斯汀二人的行程，美國國務院及國防部分別拒絕回應事件。

《紐約時報》昨報道，布林肯與奧斯汀預計於周日下午抵達基輔，作短暫逗留，將會是俄烏戰爭爆發以來訪問烏克蘭的最高層級美國官員，展現拜登政府加強支援基輔。不過，截至本港時間今晨1時，未見美烏公布關於布林肯和奧斯汀訪基輔的詳情。

西方國家正在向烏克蘭提供重型武器，以協助其抵禦俄羅斯在東部頓巴斯地區的新攻勢。白宮副國家安全顧問芬納（Jon Finer）昨接受美國全國廣播公司（NBC）訪問透露，美方本周將就援助烏克蘭有更多公布。

籲普京會面 助結束戰爭

澤連斯基於前天記者會上亦呼籲普京與之會面，以「致力終結戰爭」，他說：「我認為發動這次戰爭的人將有能力終結它。」澤連斯基又稱若會面能促使烏俄兩方達成和平協議，他將「不怕（與普京）會面」。他指烏方希望能與俄方展開廣泛和平對話，但是否成事將取決於普京，並認為俄方有能力使用核武，但他不希望對方真的會動用。

《金融時報》昨天則引述消息人士報道，普京曾一度認真考慮以和談結束戰爭，但對俄軍黑海旗艦「莫斯科」號沉沒感羞辱，此後便不再謀求對烏談判，避免與澤連斯基會面，並轉以攻城掠地為目標，誓要取得「重大勝利」。

沉艦事件改普京和談意欲

澤連斯基同時警告，假如莫斯科殺害困於馬里烏波爾的烏克蘭人，並在赫爾松（Kherson）等烏克蘭南部佔領區舉辦「假公投」和創立「偽共和國」，基輔將退出任何談判。他指出，殘留在馬里烏波爾的烏軍雖正積極組織，但仍未準備好突破俄軍的包圍網。

指聯國秘書長先訪俄沒理

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）計劃於周二（26日）先訪問俄羅斯，再於周四（28日）訪問烏克蘭，分別與兩國元首會面斡旋。澤連斯基批評相關安排「欠公正且沒邏輯」，指「戰事發生在烏克蘭，而莫斯科街頭上沒有死屍，按正常邏輯應是先到烏克蘭視察當地民眾以及佔領的後果」。

（路透社/法新社/紐約時報）

（俄軍侵烏）