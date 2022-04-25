基輔迎美卿防長到訪 促供重型武器 澤連斯基盼美當安全保證國

【明報專訊】西方國家向基輔政府提供重型武器以應付新一輪對俄戰事之際，烏克蘭總統澤連斯基上周六（23日）預告，美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周日將到訪，將是俄烏戰爭訪烏的最高層級美國官員。烏方將尋求華府提供更多重型武器，並希望美國能當其安全保證國。澤連斯基又稱不怕與俄羅斯總統普京會面，指「發動戰爭的人也能結束戰爭」，但警告若俄軍殲滅受困於馬里烏波爾的烏方人員或在佔領區舉辦公投創立更多分離共和國，烏方將退出與莫斯科的和談。
澤連斯基上周六在基輔一處地鐵站召開記者會，表示將會見布林肯與奧斯汀，稱「明日我們將討論我方所需武器的確實名單，以及運送的進度」，指烏克蘭想取得「更多強力重型武器」。他強調：「只要我們取得更多足夠武器，相信我，我們將立刻把暫時被佔據的領土奪回來。」他又表示希望美國同意成為烏克蘭其中一名安全保證方，以在未來保護他免受威脅。另外，澤連斯基期望美國會與德國商討對烏軍援，又稱西方國家將資助烏克蘭各地區的戰後重建。白宮在澤連斯基講話後並沒確認布林肯與奧斯汀二人的行程，美國國務院及國防部分別拒絕回應事件。
《紐約時報》昨報道，布林肯與奧斯汀預計於周日下午抵達基輔，作短暫逗留，將會是俄烏戰爭爆發以來訪問烏克蘭的最高層級美國官員，展現拜登政府加強支援基輔。不過，截至本港時間今晨1時，未見美烏公布關於布林肯和奧斯汀訪基輔的詳情。
西方國家正在向烏克蘭提供重型武器，以協助其抵禦俄羅斯在東部頓巴斯地區的新攻勢。白宮副國家安全顧問芬納（Jon Finer）昨接受美國全國廣播公司（NBC）訪問透露，美方本周將就援助烏克蘭有更多公布。
籲普京會面 助結束戰爭
澤連斯基於前天記者會上亦呼籲普京與之會面，以「致力終結戰爭」，他說：「我認為發動這次戰爭的人將有能力終結它。」澤連斯基又稱若會面能促使烏俄兩方達成和平協議，他將「不怕（與普京）會面」。他指烏方希望能與俄方展開廣泛和平對話，但是否成事將取決於普京，並認為俄方有能力使用核武，但他不希望對方真的會動用。
《金融時報》昨天則引述消息人士報道，普京曾一度認真考慮以和談結束戰爭，但對俄軍黑海旗艦「莫斯科」號沉沒感羞辱，此後便不再謀求對烏談判，避免與澤連斯基會面，並轉以攻城掠地為目標，誓要取得「重大勝利」。
沉艦事件改普京和談意欲
澤連斯基同時警告，假如莫斯科殺害困於馬里烏波爾的烏克蘭人，並在赫爾松（Kherson）等烏克蘭南部佔領區舉辦「假公投」和創立「偽共和國」，基輔將退出任何談判。他指出，殘留在馬里烏波爾的烏軍雖正積極組織，但仍未準備好突破俄軍的包圍網。
指聯國秘書長先訪俄沒理
另一方面，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）計劃於周二（26日）先訪問俄羅斯，再於周四（28日）訪問烏克蘭，分別與兩國元首會面斡旋。澤連斯基批評相關安排「欠公正且沒邏輯」，指「戰事發生在烏克蘭，而莫斯科街頭上沒有死屍，按正常邏輯應是先到烏克蘭視察當地民眾以及佔領的後果」。
（路透社/法新社/紐約時報）
（俄軍侵烏）
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