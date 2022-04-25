法大選揭盅 馬克龍致勝還看兩大因素

料28％選民不投票 1969年後最多

近日民調指馬克龍的領先優勢穩固且略有增長，惟馬林勒龐並非全無勝算，因不少選民未有投票意向甚至未決定是否投票。因此馬克龍一再「催票」，提及留在家中的選民的自滿情緒，造成2016年英國脫歐公投和美國總統選舉「爆冷」。馬林勒龐上周四在北部城鎮阿拉斯（Arras）的競選活動上表示：「周日的問題很簡單，馬克龍還是法國。」

馬克龍若勝選將迎來艱巨任期，可能因繼續親商界改革（如提高法定退休年齡計劃）而面臨抗議；若馬林勒龐勝出，她可能大改國內及外交政策，可能隨即引發示威，整個歐洲及其他地區都會感受到衝擊。不論誰人當選，其首要任務是帶領其陣營贏得6月國會議員選舉，取得大多數議席以利推行計劃。

身處美國和加拿大的法國人提早一天投票。美加分別有約13萬及約10萬法國僑民登記投票。在美國，首輪投票顯示大多選民支持馬克龍而不是馬林勒龐，不過亦有部分法國僑民，如65歲女教師波利洛（Christine Polillo）未有參與首輪投票。她前日在法國駐華盛頓大使館向法新社表示，身處海外難以了解大量首輪投票眾多候選人的立場，但認為參與第二輪投票「很重要，是一種感到跟法國保持聯繫感的方法。」在加拿大蒙特利爾生活了12年的33歲女子巴薩克（Claire Barsaq）因其護理工作而錯過首輪投票，她亦表示不希望錯過第2輪投票：「這次抉擇很重要。」

（法新社/路透社）

（法國大選）