北海道觀光船失蹤 26人生死未卜

海上保安廳指出，周六下午1時10分接到觀光船「KAZU 1」 的船員通報，稱「船頭入水將要沉沒，船身傾斜約30度」後失聯，當局隨即派出直升機及多艘巡邏船前往搜救，但直至晚上11時仍未發現觀光船或船上任何人。截至晚上6時30分止，已有6艘巡邏船及4架直升機投入搜救。

「KAZU 1」上共有包括兩名兒童在內24名乘客、船長和一名船員。擁有該船的知床遊覽船公司表示，「KAZU 1」 上午10時從北海道斜里町宇登呂的港口出發，抵達知床半島最頂端的知床岬後回程，原本預定下午1時返抵出發港口。

北海道斜里町的宇登呂漁業協會表示，意外現場海域風高浪急，出海漁船都在上午被迫折返。報道稱，現場海水水溫可能僅約2至3℃。雖然船上全部人都有穿救生衣，但日本放送協會引述專家表示，但在這種水溫下逗留，1小時就恐性命堪虞。據氣象廳報告，事發時現場海域浪高3米，預計到晚上仍持續強風和大浪。

（共同社/每日新聞/中央社）