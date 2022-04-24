俄軍稱劍指烏南 摩爾多瓦憂慮 被指壓迫俄語民眾 摩國傳召俄大使

分離地區收容烏難民 被指為尋求承認

摩爾多瓦外交部聲明指，上周五已傳召俄羅斯大使，對俄軍中央軍區副指揮官明內卡耶夫（Rustam Minnekayev）同日較早前的發言表示「深切關注」，強調對方說法「沒有依據且與俄羅斯支持摩爾多瓦主權與領土完整的立場相違背」。摩爾多瓦政府另發聲明，對明內卡耶夫指控該國涉打壓德涅斯特河沿岸（Transnistria）的俄語人口，表明「無可接受」，指該發言「將增加社會緊張氣氛和互不信任」。

德涅斯特河沿岸地區1992年自稱脫離摩爾多瓦，目前由親俄分離主義武裝控制，但國際社會大多仍認可摩爾多瓦擁有其主權。摩爾多瓦並未尋求成為北約一員，但希望加入其貨物出口主要目的地的歐盟。美國《華盛頓郵報》分析指，德涅斯特河沿岸的親俄政權雖依賴莫斯科支持，卻未必歡迎俄軍進駐，迄今也未就俄軍侵烏表態，更收容了2.7萬名烏克蘭難民，舉動被指為尋求國際承認。

澤連斯基同日表示，明內卡耶夫所言證明俄軍侵烏只是開端，「接下來他們想佔領其他國家」。他警告唇亡齒寒，其他國家不應幻想可保持中立，「因為我們是第一個，下一個會是誰？」

暫未知明內卡耶夫的發言屬個人意見還是代表莫斯科的軍事計劃。克宮上周五拒絕回應事件，只說俄羅斯國防部負責對烏克蘭的「特別軍事行動」。

俄軍雖已攻佔鄰近克里米亞的赫爾松，但與德涅斯特河沿岸之間的兩座黑海大城市尼古拉耶夫和敖德薩仍由烏軍控制。英國《衛報》指出，倘若明內卡耶夫的發言屬實，俄軍將先尋求攻取敖德薩。

專家料俄謀佔烏南 以經濟施壓

俄羅斯事務網上期刊Riddle編務總監巴爾巴申（Anton Barbashin）向《華郵》表示，德涅斯特河沿岸地區對莫斯科沒多大戰略價值，往當地派兵「招致的問題將比解決的更多」，例如惹來西方進一步制裁，並破壞俄羅斯與摩爾多瓦的關係。

美國智庫CNA俄羅斯研究項目主任科夫曼（Michael Kofman）則向《華郵》分析，俄軍進攻頓巴斯地區後，難再抽調兵力到德涅斯特河沿岸開闢新戰場，相信明內卡耶夫的發言僅為保持俄軍目前在烏克蘭南部所得，並企圖利用封鎖等手段長期向基輔經濟施壓。澤連斯基上周四警告，俄方正計劃在赫爾松和扎波羅熱兩座南部城市舉行偽獨立公投，呼籲民眾勿向敵軍提供個人資料。

（衛報/華盛頓郵報/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）