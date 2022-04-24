印尼突禁棕櫚油出口 國際糧油危機勢惡化

糧油短缺惹民怨 佐科：確保自家供應

棕櫚油是世上生產、消費和交易最多的食用油，適用於食用、加工食品、清潔產品、化妝品、生物燃料和其他產品，而且它是較昂貴的大豆油、葵花籽油和芥花籽油的廉價替代品。印尼是全球最大棕櫚油生產國，路透社指佔全球市場超過五成，主要買家包括中國和印度。印尼的平均食油零售價現時為每公升26,436盾（約14.4港元），較年初時大升超過四成。從3月起，印尼已有過幾次抗議糧油價格飈升和短缺的示威。

印尼總統佐科（Joko Widodo）上周五（22日）表示，在俄軍入侵主要農作物大國烏克蘭後，全球糧價創下新高，他希望確保自家糧油供應。又說，出口禁令將維持到其政府認為短缺問題解決為止。財長英特拉瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）表示，雅加達明白禁令會傷害其他國家，但：「當你擁有人民需要的商品，卻讓供應流失國外，你就不能站在人民面前。」

荷蘭合作銀行農產品市場研究主管梅拉（Carlos Mera）表示，印尼在世界食用油供應上的地位「無可替代」，故禁令「 絕對是重大打擊」。馬來西亞大宗商品經紀商Pelindung Bestari.董事蘇普拉馬尼亞姆（Paramalingam Supramaniam）指出，棕櫚油最大生產國禁止出口，全球本已緊張的植物油供應將更不穩定。大豆油是僅次於棕櫚油的全球第二大常用食油。受印尼禁令消息刺激，上周五美國芝加哥大豆油期貨價連續第3日創歷史新高。

俄烏戰爭美洲旱災挫食油供應

俄羅斯入侵烏克蘭擾亂全球農產品貿易，衍生食品、生物燃料、個人護理產品等使用植物油的產品供應緊張。與此同時，世界主要食用油生產地如阿根廷、巴西和加拿大等，因旱災影響農作物收成。多國政府設法確保本土糧食供應。在印尼之前，另一植物油出口大國阿根延近日將豆油出口稅由31%增至33%。聯合國促請各國保持貿易開放，否則只會進一步推高全球糧價。世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）也一再勸籲各國切勿囤積糧食庫存、管制出口或設立任何糧食貿易壁壘。

（路透社/彭博社）