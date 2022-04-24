大選次輪今投票 馬克龍再鬥馬林勒龐 法國總統願景二選一 牽動歐洲未來

明報記者 周宏量 曾永昌

馬林勒龐：民族主義者與全球主義者之爭

根據選前最後一批民調，馬克龍（Emmanuel Macron）與馬林勒龐（Marine Le Pen）單獨對碰的支持度差距，由第一輪投票前的不足5個百分點，擴展至約10個百分點，但跟2017年大選次輪馬克龍大勝逾30個百分點，仍不可同日而語。

無論是馬克龍還是馬林勒龐，都毫不猶豫地強調二人思想如何相反對立。馬林勒龐一再反對自己被標籤為極右，表明她與馬克龍是「全球主義者（globalists）與民族主義者（nationalists）之爭」。不過，在反全球化論述下，馬林勒龐顯然視歐盟和北約為眼中釘。她鼓吹法國退出北約聯合指揮機制，衝擊現有歐洲安全架構，而儘管她聲言已放棄帶領法國退出歐元區或歐盟的想法，變成提倡內部改革歐盟，削弱其跨國家（transnational）特點，促使歐盟性質更接近「主權國大會」。有論者形容她的策略儼如「除了名義以外的法國脫歐」，地緣政治顧問公司歐亞集團歐洲主任拉赫曼（Mujtaba Rahman）向《衛報》稱，馬林勒龐的歐盟政策就是「我們會留在巴士上但將之駛近懸崖」。

馬克龍黨友：外望者與內望者對碰

對比之下，馬克龍對北約角色（尤其是美國在北約的主導地位）一直有微言，在特朗普入主白宮期間更曾稱北約瀕臨「腦死亡」，但也承認在俄羅斯入侵烏克蘭後，北約「被搶救起死回生」。不過，他對歐盟地位的重視毋庸置疑，這從其歐洲主權和戰略自主倡議可清楚反映出來。

馬克龍的黨友、法國國民議會（下議院）議員熱內特（Anne Genetet）日前接受本報專訪時，形容馬克龍與馬林勒龐之爭是「兩種願景的對碰」：馬林勒龐是內望的（inward looking）候選人，寄望重現經幻想化的過去；馬克龍卻是外望（outward looking）和付諸實行的領袖。她形容馬林勒龐視多邊主義、歐洲和北約為問題，馬克龍卻視它們為解決方案。

熱內特直言法國選民如今面對兩項相反的願景：一個（指馬林勒龐）是認為法國可以在巨大和具競爭的世界上獨自行事，另一個（指馬克龍）是法國無法獨自成事，需要盟友和伙伴。她解釋，歐洲需要攜手在中美兩強交鋒的世界向前邁進，「我們不能身處『兩顎之間』（註：形同隨即被咬，意即被中美夾擊）」，倘若法國獨自行事，肯定會被兩個超級大國所削弱，「因此，法國的主權和獨立需要透過強大的歐洲來實現」。她質疑馬林勒龐至今仍無法理解這一點，「恐怕也永遠無法理解到」。

浸大學者：法總統之職 最能展示理想化歐洲

研究法國政治的香港浸會大學政治及國際關係學系系主任科萊（Alistair Cole）向本報表示，隨着英國脫歐及德國的影響力不及從前，意味法國在歐洲和國際舞台的角色將發揮更大作用。他直言大概沒有政治職位比法國總統更有能力展示理想化歐洲願景，馬克龍更是箇中典型，但面對歐盟內部談判的現實，以及對歐洲未來的另類敘事持續存在吸引力下，馬克龍的歐洲一體願景能否成事尚待觀望。

（法國大選）