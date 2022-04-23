世銀：俄軍入侵致烏有形損失4680億

國際貨幣基金組織（IMF）與世銀周四（21日）舉行春季會議，其間舉行有關財政援助烏克蘭的部長級圓桌會議。世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，俄軍入侵對烏建築物及基礎設施的破壞，已造成600億美元損失，且不包括經濟成本。IMF本周較早時警告，俄烏衝突將導致烏國今年經濟衰退35%。

烏稱每月需546億維持經濟運轉

澤連斯基以視像方式在會上發言，說烏克蘭每月需要70億美元以彌補俄軍侵烏造成的經濟損失，而戰後重建更需要數千億美元。他呼籲對俄實施制裁並凍結俄資產的國家，用那些資產助烏重建和賠償損失。親身與會的烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）表示，烏克蘭需要6000億美元重建經費。

美財長：或讓俄負擔部分烏重建費

路透社周四報道，烏司法部長馬柳斯卡（Denis Malyuska）稱，正與國際律師團研究動用西方凍結的俄資產賠償烏克蘭損失及用作重建。美國財長耶倫周四表示，是否利用被扣押的俄羅斯資產來援助烏克蘭須與國際伙伴討論，但說可能會讓俄負擔部分烏克蘭重建費用。耶倫說歐洲國家考慮完全禁止俄羅斯石油進口時須「謹慎」，警告會推高全球石油價格，將對歐洲和全球其他地區造成破壞性影響。

周四會議舉行期間，英國財相辛偉誠和加拿大財長方慧蘭在俄代表團發言時離場抗議。另外，路透社引述消息人士，IMF決策機構國際貨幣與金融委員會首次在沒有發表聯合公報的情况下結束半年一次的會議，原因是俄反對公報原擬譴責俄軍侵烏。

（路透社/法新社/彭博社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）