馬里烏波爾現亂葬崗 夠埋9000人

市議會：俄軍每日挖坑丟屍

衛星公司Maxar周四（21日）說，分析判斷的亂葬崗群位於馬里烏波爾市以西20公里，由俄軍佔據的馬恩胡希村（Manhush）西北陲。3月中和4月中的衛星影像顯示，墳地自3月23日至3月26日之間在既有墓園旁不斷擴展，至今逾200個，它們分成4個區排列，每個區各寬近85米。馬里烏波爾市議會在通訊平台Telegram發表聲明稱，估計該亂葬崗比在布查鎮發現的大20倍，足以埋葬9000具屍體，稱俄軍在4月每日都在挖新溝，並從該市街頭收集屍體套入膠袋，運往馬恩胡希扔入坑內，「我們的消息人士稱這些墓地都屍疊屍」。

馬里烏波爾市長博爾琴科（Vadym Boichenko）說，衛星圖片佐證市政服務人員的傳聞——市內街頭擱着的戰火屍首「開始失蹤」，俄軍此舉旨在「隱沒野蠻的戰爭罪行證據」。烏方估計俄軍猛攻戰略要點馬里烏波爾已釀至少兩萬人喪命。博爾琴科昨（22日）再促俄國讓剩餘被圍困約10萬名居民「全體撤離」。

俄周三允4校巴撤人後 未再放行民眾

俄軍周三容許4輛校巴載人撤出後，未再放行民眾離開。抵達扎波羅熱（Zaporizhzhia）的3輛巴士載有79人，當中兩名婦女向法新社表示，疏散過程如「做騷」，往會合點沿途有俄方在現場拍疑似宣傳片；他們在一名俄國記者跟前被問誰想去俄羅斯，無一舉手，但一輛巴士卻載了人數不明的疏散者向俄羅斯方向行駛。

（CNN/法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）