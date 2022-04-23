俄指揮官：新階段目標打通南部 達摩爾多瓦

【明報專訊】在莫斯科宣稱「解放」烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾一日後，俄羅斯傳媒昨日（22日）引述俄軍中央軍區副指揮官明內卡耶夫指，俄軍特別軍事行動「第二階段」的目標之一是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部，進而打通往烏克蘭鄰國摩爾多瓦的親俄分離主義地區「德涅斯特河沿岸（Transnistria）」的陸上通道。法新社形容其說法是俄軍新階段行動的最詳盡描述。
明內卡耶夫（Rustam Minnekaev）解釋，全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部，「將可提供前往克里米亞的陸上通道」。俄軍2014年已吞併克里米亞，但這地區跟俄羅斯本土並不相連。
這次俄軍說法更受矚目的內容是提到德涅斯特河沿岸，明內卡耶夫表明控制烏克蘭南部是「前往德涅斯特河沿岸的另一途徑」，聲言「有俄語裔民眾受壓迫的個案」，但他未進一步解釋。德涅斯特河沿岸在蘇聯解體後曾爆發獨立戰爭，最終摩爾多瓦失去實際控制權予俄羅斯支持的分離主義武裝。早前已有說法指俄軍的目標之一是摩爾多瓦。
（法新社/中央社）
（俄軍侵烏）
相關字詞﹕德涅斯特河沿岸（Transnistria） 烏克蘭 頓巴斯 摩爾多瓦 克里米亞 馬里烏波爾（Mariupol） 馬里烏波爾 俄軍侵烏