俄指揮官：新階段目標打通南部 達摩爾多瓦

明內卡耶夫（Rustam Minnekaev）解釋，全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部，「將可提供前往克里米亞的陸上通道」。俄軍2014年已吞併克里米亞，但這地區跟俄羅斯本土並不相連。

這次俄軍說法更受矚目的內容是提到德涅斯特河沿岸，明內卡耶夫表明控制烏克蘭南部是「前往德涅斯特河沿岸的另一途徑」，聲言「有俄語裔民眾受壓迫的個案」，但他未進一步解釋。德涅斯特河沿岸在蘇聯解體後曾爆發獨立戰爭，最終摩爾多瓦失去實際控制權予俄羅斯支持的分離主義武裝。早前已有說法指俄軍的目標之一是摩爾多瓦。

（法新社/中央社）

（俄軍侵烏）