美新自殺式無人機供烏 適合東部作戰 《紐時》：美相信未來4周定戰爭結局

美國國防部發言人柯比周四下午在記者會上表示，「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）的設計非常適合烏克蘭目前在頓巴斯的需要。國防部官員稱，頓巴斯地區的平原地形，與美國堪薩斯州的類似。柯比拒絕提供「鳳凰幽靈」的航程規格等相關詳情，僅指該款無人機由美國空軍參與研發，設計用作「戰術任務」，主要為攻擊目標，「類似」另一款已供烏的無人機「彈簧刀」（Switchblade），兩者同屬單次飛行，主要用途是自殺式攻擊。

對中度裝甲目標有效 可飛逾6小時索敵

「鳳凰幽靈」由總部設於加州的航空工程技術公司Aevex Aerospace所製造。新聞網站Politico引述公司董事會成員德帕圖拉（David Deptula）透露，「鳳凰幽靈」是「一款不一樣的飛行器具」，作單程任務並對中度裝甲的地面目標有效，能垂直升降，飛逾6小時索敵並追蹤目標，並能在夜間執行任務，其飛行能力遠勝「彈簧刀」。不同型號的「彈簧刀」可飛行15至40分鐘。柯比較早前稱「鳳凰幽靈」專門為烏克蘭快速研製，其後在記者會上澄清研製早於俄軍侵烏前已開始。

眾院最早下周審議撥款

除「鳳凰幽靈」外，美國國防部指新一輪援烏武器包括72具155毫米榴彈炮和14.4萬發炮彈，另還有前線軍備和補給零件。拜登同時宣布向烏提供5億美元（約39億港元）經濟援助。眾議院議長佩洛西稱，最早於下周審議兩筆撥款。美國傳媒認為，拜登向國會尋求更多對烏軍事援助，顯示拜登政府認為俄烏衝突不會在短期內結束。

《紐約時報》周四引述一名美國國防部高級官員形容，接下來一個月或將成為俄烏戰事博捩點，影響其最終走向，現時階段的戰鬥俄軍稍有優勢，但若美方向烏克蘭提供合適武器，則不但能阻止俄軍前進，更有助擊退他們。

（路透社/Politico/紐約時報）

（俄軍侵烏）