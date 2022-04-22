六成人指「較具說服力」 馬克龍選前辯論保優勢

3小時辯論屢現「疊咪」

這場近3小時的辯論不時出現「不要打斷我的說話」的搶話「疊咪」情况。馬林勒龐集中批評馬克龍提倡將退休年齡從62歲提高至65歲是「無法忍受的不公義」，她又提出當選後會禁止女性在公眾場合戴頭巾，馬克龍斥此舉危險且違憲，「會引起內戰」。

馬林勒龐過去展示對俄總統普京的欣賞，其政黨又被指獲俄銀行貸款。馬克龍批評馬林勒龐依賴俄羅斯領導層和普京，馬林勒龐否認，強調自己是「完全自由、獨立的女人」。

互攻民生議題對俄立場

至於俄軍侵烏觸發歐洲多國研究禁止進口俄羅斯能源，馬林勒龐在辯論中表示同情烏克蘭人，但反對禁止進口俄石油和天然氣，認為比起對俄羅斯的傷害，這對法國人的傷害更大。對於歐盟的立場，馬克龍表示「相信歐盟、相信法－德聯盟」，希望打造更強大團結的歐盟，向來疑歐的馬林勒龐強調希望改革歐盟，讓各國主權優先於歐盟。

多個民調顯示，目前馬克龍以56%支持度領先44%的馬林勒龐。分析指出，辯論不太可能改變選民投票意向轉投馬林勒龐。

（路透社/華盛頓郵報/金融時報）

（法國大選）