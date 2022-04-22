憾中所簽安全協定 紐總理：與華仍需合作

稱留意中國「日趨強勢」

阿德恩表示留意到中國「日趨強勢」兼對太平洋有「愈來愈大的興趣」，不過，她認為現在未是時候加入美國、英國及澳洲組成的AUKUS安全同盟。她稱中國為新西蘭重要貿易伙伴，彼此關係成熟，「在可以合作的地方，我們會合作；但總會有意見不合的地方，當那些地方出現時，我們的立場會非常坦率明確」。

阿德恩對於中國與所羅門群島達成安全協定表示失望，指出「太平洋島國論壇」《比克塔瓦宣言》（ Biketawa Declaration）建立了集體應對區域安全需要的框架，是以前陣子所羅門遇事，澳紐即出手襄助。

澳紐等對中國可能在該島國駐軍感憂慮，美國表示那威脅印太地區自由開放。中國外交部發言人汪文斌周三（20日）重申中國和所羅門群島的協定不針對任何第三方，也不會取代所羅門群島現有的雙、多邊安全合作機制。

（BBC/新華社）