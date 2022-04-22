「蒼蠅也飛不過」 普京令封死亞速鋼廠

聲稱投降者可循人道走廊離開

普京昨在電視轉播的克里姆林宮會議上，祝賀國防部長紹伊古「解放馬里烏波爾」行動成功，並請他向俄軍一眾「英雄」轉達謝意。至於該市仍尚有逾2000名拒降烏軍的亞速鋼鐵廠（Azovstal），普京說：「沒有需要爬進這些地下墓穴，通過這些工廠設施爬入地底。封鎖這工業區，叫蒼蠅都飛不過去。」他還向烏軍勸降，承諾善待降兵及醫治傷兵。克宮發言人其後表示棄械投降者可循人道走廊離開。

烏克蘭副總理韋列修克昨在社交媒體稱，該廠區除守軍有約1000名平民和500名傷兵，要求俄方馬上讓他們全部循人道走廊撤出。烏外交部表示，受困者「幾乎無食物、食水和必需醫藥」。烏總統澤連斯基之前稱，準備以任何模式交換俄國俘虜和烏克蘭平民。烏克蘭總統顧問暨高級談判代表波多利亞克周三提議在馬里烏波爾舉行「特別一輪」談判以拯救烏方人員。

烏總統稱願以俄俘換馬市平民

馬里烏波爾原有45萬餘人口，現約剩10萬。該市不僅是烏克蘭一大城市，還極具戰略價值。一旦陷入俄軍手裏，就能使親俄分離分子控制的頓巴斯地區以至2014年俄國吞併的克里米亞完全連成一氣，並使烏克蘭喪失一大截海岸線。澤連斯基指摘俄方阻撓馬里烏波爾12萬居民離開。他又反駁俄方的攻陷說法，指俄軍只是控制了該市一大部分，但烏軍仍在部分地方頑抗。美國總統拜登也質疑馬巿已淪陷的講法。

國防部長紹伊古昨告訴普京在攻奪馬里烏波爾的行動中，殺了逾4000烏軍，招降了1478人，另疏散了逾14萬市民。

（路透社/法新社/BBC/衛報/塔斯社）

（俄軍侵烏）