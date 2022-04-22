俄試射「世上威力最大」導彈示威 普京警告威脅者三思 美淡化影響

「薩爾馬特」導彈從俄西北部阿爾漢格爾斯克州普列謝茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）發射，落在近6000公里外俄遠東堪察加半島的指定區域。俄國防部稱：「薩爾馬特是世上威力最大、破壞目標射程最遠的導彈，將大幅增加我們戰略核武的戰鬥能力。」

「撒旦2」洲際導彈無可抵擋

俄總統普京周三以視像方式監督「薩爾馬特」的首次試射，與軍方舉行視像會議時說「新系統具有頂尖的戰術和技術特點，能夠穿透所有現代反導防禦系統」。他不忘向敵人示警：「這種真正獨一無二的武器將加強我們軍隊的戰鬥力，保證俄羅斯的安全免受外部威脅，迫使那些在瘋狂挑釁言論最激烈的時候，試圖威脅我國的人三思而後行。」

俄稱其第五代重型洲際彈道導彈「薩爾馬特」可採用包括高超音速彈頭在內的多種核彈頭，可突破敵方反導系統，將取代蘇聯時期研製「撒旦」洲際彈道導彈。普京2018年發表國情咨文時曾說，「薩爾馬特」洲際彈道導彈的一招「殺手鐧」是飛越極地攻擊另一個半球的敵方目標，其他國家現有和研製中的反導系統無法對付這種攻擊模式，它「可以打到地球上任何一個角落」。

美國淡化俄國試射的影響。美國防部發言人柯比周三表示，美方不視俄試射「薩爾馬特」為對美國及盟邦構成威脅，說俄有事先通知華府，認為「試射屬例行性質，不令人意外」。

5·9勝利日將臨 被指「擺姿態」

俄試射研發多年的「薩爾馬特」，西方不感詫異，但在地緣政治極度緊張，加上俄近期屢發核威脅下，分析認為俄大有藉這次試射「擺姿態」意味。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）陸戰高級研究員沃特林（Jack Watling）認為，試射的時機反映俄欲在勝利日（Victory Day，5月9日）前展示科技成就，「尤其在俄方許多技術未能發揮預期效果之時」。

CNN分析：減國人關注戰事受挫

俄《國家防務》雜誌總編輯科羅琴科（Igor Korotchenko）則表示，俄要藉這次試射警告西方，莫斯科可對任侵犯俄羅斯安全及人民的國家，施以足可終結其歷史的毁滅式懲罰。

不過，CNN昨日刊登的分析則認為，這次可能是普京在侵烏戰事不順利之際，轉移國內民眾視線之舉。

（路透社/法新社/彭博社）

（俄軍侵烏）