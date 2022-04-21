歐美多國現原因不明兒童肝炎

歐疾控：不涉新冠疫苗

ECDC和WHO稱，大部分兒童個案均為10歲以下，症狀包括黃疸、腹瀉、嘔吐和腹痛，大部分沒有發燒，但英國有些個案病情十分嚴重，需在專門的兒童肝臟科接受治療，其中6人已接受肝臟移植。

除英國外，丹麥、荷蘭、西班牙和愛爾蘭也發現不明急性肝炎個案，美國阿拉巴馬州也有9宗案例。法新社報道，里昂大學醫院也呈報了兩宗10歲以下兒童急性肝炎報告，正在調查。

世衛上周五（15日）表示，正監察英國自4月5日起呈報的84個相關病例，並估計未來幾日會有更多病例出現。

ECDC表示，該種急性肝炎目前成因未明，病童身上未有發現甲型至戊型肝炎病毒，當局透過問卷調查收集患者飲食和個人習慣有關的資料，也未發現有任何共同特徵。ECDC亦說，未發現與新冠疫苗的關聯，因全部個案患者都沒接種；調查人員目前懷疑最可能病因是感染。

（法新社/中央社）