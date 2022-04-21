中國所羅門簽安全協議 美日澳紐表憂慮

北京：干擾對華合作注定徒勞

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，國務委員兼外長王毅近日與所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）分別代表兩國簽署中所政府間安全合作框架協議。他表示，協議下雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域合作。他強調，合作計劃並不針對第三方，批評美國等國抹黑中國，將冷戰思維引入南太地區。他表示，太平洋島國不是誰家的「後院」，更不是地緣對抗的「棋子」，蓄意渲染緊張氛圍和挑動陣營對立的做法在島國地區「沒有市場」，干擾阻撓島國對華合作的圖謀也「注定徒勞」。

美國、澳洲、日本、新西蘭官員同日在夏威夷召開會議，4國官員也表達對中所簽署安全協議與對印太地區風險的擔憂。西方憂慮中方可能在所羅門建立軍事基地。澳洲外長佩恩（Marise Payne）稱，澳洲政府對該安全協議的簽訂「深感失望」，稱協議可能破壞地區穩定，將繼續設法進一步釐清協議內容。白宮國家安全委員會發言人發表聲明，稱中所協議內容含糊，美國官員本周訪問所羅門時會當面表達憂慮。

所羅門總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）周三反駁稱，其政府對協議內容十分清楚，亦一切以國家利益為先，呼籲鄰國和合作伙伴尊重所國主權利益，但他拒絕透露何時向外公布協議細節。澳洲廣播公司報道，索格瓦雷計劃未來幾日內作出公布。

（法新社/路透社/新華社/中央社）