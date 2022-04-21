斯里蘭卡實彈鎮壓1死29傷 經濟危機觸發逾半月 首示威者亡

過去兩年新冠疫情重創斯里蘭卡經濟，旅遊業收入大減，加上大幅減稅及要償還巨債，令國庫空虛，外匯儲備減少七成，國家面臨破產。民眾面對燃料食品等價格飛漲，藥物等物資短缺以及停電之苦，全國多地3月底爆發大規模反政府示威。位於商業科倫坡（Colombo）的總統辦公室外本月9日開始有示威民眾聚集，並搭建營帳展開佔領行動。如今佔領人數已多達數萬人。

在科倫波以東90公里的中部城鎮蘭布卡納（Rambukkana），周二的示威演變成警民衝突，警方施放催淚彈和實彈鎮壓佔據鐵路的示威者，造成最少1死29傷。當地醫院職員稱，初步相信42歲男死者是中槍身亡。最少14人送院救治，3人手術後要進入深切治療部，另有最少20名警員受傷。警方指有示威者向警方擲石和雜物，並宣布當地宵禁。警察部長周三（20日）稱，已就有否警員違反紀律展開調查。美國大使鄭智允要求當局全面與具透明度地調查。

總統改組內閣未息眾怒

斯里蘭卡月初宣布國家進入緊急狀態，戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）周一公布17名新內閣成員名單，他的幾名親人被踢出閣，但新內閣仍有不少舊臣，包括戈塔巴雅曾任總統的兄長拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）留任總理。斯里蘭卡自由黨（SLFP）等執政聯盟成員更倒戈，周二國會復會後，有倒戈議員坐到反對派席位上。戈塔巴雅堅拒辭職，或將面臨不信任動議。拉賈帕克薩周二稱，將修憲削弱總統權力並擴大國會權力，以尋求國內政治穩定。另外，戈塔巴雅政府正與國際貨幣基金組織（IMF）商討援助借貸方案，IMF要求斯里蘭卡先重組債務。

（路透社/法新社/BBC/衛報）