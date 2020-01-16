WSJ：美提記者被殺案 沙特怒拒增油產

《華爾街日報》引述消息人士稱，穆罕默德（Mohammed bin Salman）在蘇利文（Jake Sullivan）提及卡舒吉被殺案後勃然大怒，向對方大喝，稱不想再提起這事，告訴蘇利文美國可以忘記石油增產的要求。穆罕默德被指是殺害卡舒吉的幕後黑手。沙特官員透露，穆罕默德在會見蘇利文前曾多次與顧問開會，尋求應對美國拜登政府的不友善態度及可能懲處行為，結果沙特選擇加強與俄羅斯與中國的關係，包括取消去年秋天美防長奧斯汀訪沙特的計劃，改為接待俄官員。

白宮改促勿破壞西方援烏努力

美方此後多次派出白宮中東事務協調專員麥格克（Brett McGurk）與國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）訪問沙特，試圖修補關係，白宮去年11月同意恢復向沙特售武，包括額外提供兩套「愛國者」導彈系統，以助攔截也門胡塞武裝的導彈。麥格克與霍克斯坦於2月底俄軍侵烏前及3月曾訪問沙特，要求利雅得政府增產石油，但沙特不為所動。報道引述美國官員稱，白宮已放棄尋求沙特增產，僅要求對方不要破壞西方在援烏一事上的努力。

白宮國家安全委員會回應《華爾街日報》報道指出，蘇利文與穆罕默德會面時沒討論石油增產，又稱沙特等波斯灣國家近期也有譴責俄軍侵烏。一名沙特駐美官員表示，兩國關係仍穩固，穆罕默德與蘇利文的會面氣氛融洽。

（華爾街日報）