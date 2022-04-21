美擬再援烏62億軍備 難確保去向

報道指美國認為提供數以億計美元軍備，在短期來看對烏軍抵抗俄軍入侵至關重要。不過熟悉美國情報的消息人士承認，當進入「戰爭迷霧」時，華府無法精確追蹤相關武器，這些軍備就像「掉進一個大黑洞」。然而CNN引述國防官員稱，拜登政府認為若未能充分武裝烏軍是一個更大的風險，而俄軍至今未能大規模佔領烏克蘭領土或迫使烏軍投降，反映這些武器已派上用場或仍在烏軍手中，且俄軍似乎未有積極攻擊進入烏克蘭的西方武器運輸車，因此直至目前美國官員不太擔心這些武器會落入俄軍手中。

送戰機零件增空軍實力

俄羅斯一再抨擊美歐向烏克蘭提供武器是火上澆油，並警告會作出反擊行動。不過，美國繼上周宣布加碼向烏提供8億美元軍援後，總統拜登周二表示會再運送更多武器給烏克蘭。美國兩名官員表示，政府未來幾天會宣布新一輪武器援助，預計約值8億美元，當中包括大炮、反裝甲和防空裝備。此外，美國國防部周二表示，烏克蘭已收到一些戰機和飛機零件，以加強其空軍實力。國防部發言人柯比說，烏軍「現在擁有比兩周前更多的定翼戰機」，但沒說明飛機種類，僅稱都是俄製。他強調，美國只協助運送了一些零件，沒有運送完整飛機。基輔政府一直要求西方提供烏軍機師熟悉操作的米格-29戰機，少數東歐國家擁有這款戰機。

（CNN/金融時報/法新社）