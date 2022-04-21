鋼鐵廠炸成「煉獄」 烏守軍：生命倒數

馬里烏波爾（Mariupol）是烏克蘭亞速海沿岸的重要港口和交通要道。一旦佔據，俄軍將能夠打開克里米亞和頓巴斯之間的陸地走廊，為調兵提供極大的便利。數天之前，俄方宣稱控制了馬里烏波爾除亞速鋼鐵廠（Azovstal）以外的所有城區。俄方表示，有約2500烏軍和400名外國僱傭兵在鋼鐵廠內。烏方說有約1000平民在廠內地方避難所。

自周日以來，俄軍多次向廠內守軍發投降通牒，但不獲理會。俄羅斯國家防禦指揮中心負責人米津采夫（Mikhail Mizintsev）周二晚發表聲明說，從莫斯科時間周三下午2時（香港時間周三晚7時）起，俄方將繼續在馬里烏波爾市的亞速鋼鐵廠開放人道走廊，以便讓放下武器的烏克蘭武裝人員和外國僱傭兵撤離。烏克蘭副總理韋列修克（Iryna Vereshchuk）周三表示，烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，周三建立人道走廊，讓馬里烏波爾的婦女、兒童和長者得以撤離。

「我們僅剩數天甚至數小時」

身在亞速鋼鐵廠內的第36獨立海軍陸戰旅指揮官沃利納（Serhiy Volyna）周二晚接受美國有線新聞網絡（CNN）電話訪問時說：「我向世界發表聲明，這或許是我的最後聲明，因為我們僅剩數天甚至數小時。我們呼籲世界各國領袖對馬里烏波爾守軍以及與我們一同在廠內的平民實施撤離程序，把我們送到第三國並確保我們安全。」

沃利納形容鋼鐵廠內情况危急，有大量傷兵，但醫療資源有限。他說：「我們有約500名傷兵，很難提供他們醫療照護，他們的確在腐爛。這裏還有平民，他們同遭從四方八面打的炮火襲擊。俄軍向我們空投重型炸彈和發射炮火。」沃利納在facebook上傳的一分鐘片段中說：「敵軍人數比我們多，大約是10比1。」

致函教宗 籲世界領袖施援

《烏克蘭真理報》周一刊登沃利納近日給教宗方濟各的公開信，說：「在這50多天裏，我們被俄軍全面包圍，我的時間都用在與敵人激烈戰鬥。即使炮火不斷，即使缺水、缺食物、缺藥品，但我已準備好戰至最後。」他接着說：「我沒有多餘的時間跟你描述這裏每天都在上演的恐怖場景，要我說的話，這裏就是人間地獄......帶着嬰孩的婦女恐懼地躲在掩體內，忍受飢餓和寒冷，每天還要擔心被敵方空軍盯上。因為沒有藥物、水和食物，這裏每天都有傷員死去。」

指俄羅斯人不可信 絕不投降

俄軍一再促降，沃利納周二接受《華盛頓郵報》專訪時強調「俄羅斯人不可信，我們絕對不會投降」，又說「絕不會重蹈覆轍，相信俄羅斯人的所謂保證，到頭來卻又食言開火」。

馬里烏波爾一名相信被困鋼鐵廠內的烏軍加西姆（Gasim）說周二晚主動接觸記者，說「我們被包圍，他們用盡一切轟炸我們。我們唯一計劃是突圍而出」。

馬里烏波爾恐數天內淪陷

路透社周二引述不具名歐洲官員說，馬里烏波爾可能會在數天內落入俄軍手中，稱馬里烏波爾遭遇的情況可能比基輔市郊城鎮布查（Bucha）更慘烈。俄軍被指在布查鎮犯下濫殺平民暴行，但克里姆林宮否認。

（法新社/CNN/紐約時報/華盛頓郵報）