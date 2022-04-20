美停試反衛星導彈減太空碎片 盼別國跟隨 被視向中俄印施壓

身為美國國家太空委員會主席的賀錦麗（Kamala Harris），周一在訪問加州的范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）時，宣布美國將單方面放棄測試直升式反衛星（direct ascent anti-satellite）武器試驗，稱這項禁令將防止測試碎片損害其他衛星，並減少各國在太空中發生衝突的機會。她敦促其他國家仿效，說：「我相信，缺乏明確規範將使我們在太空中面對許多不必要的風險……這一承諾解決了對太空安全和可持續性的最緊迫威脅之一。」

賀錦麗點名中俄實驗威脅安全

賀錦麗說，去年11月，莫斯科在一次反衛星導彈測試中，炸毁了一顆蘇聯時期廢棄的間諜衛星，產生大量碎片。根據美國空軍的軌道物體數據庫，俄羅斯的反衛星導彈造成了最少1632塊太空碎片。她又說：「15年前中國做的測試，至今仍有超過2800塊碎片散佈在太空。」她表示，這些太空碎片可能危及國際太空站的工作人員，摧毁重要的衛星設備，威脅所有國家的安全、經濟和科學利益。根據非牟利組織安全世界基金會（Secure World Foundation），美國在1985年、1986年和2008年曾作相關測試，印度2019年也有測試。

美組織：行動助推進多國討論

白宮發表聲明說，「外太空的衝突或對抗並非不可避免，美國希望確保外太空沒有衝突」，「政府已明確表示，美國將與國際社會接觸，以維護和加強基於規則的國際太空秩序」。安全世界基金會華盛頓辦公室總監薩姆森（Victoria Samson）向彭博社表示，賀錦麗的宣布「很重要」，因為這是「長期以來美國第一次承認，自我限制在太空中的行動將帶來利益」，有助多國對太空的討論向前推進。

（華盛頓郵報/彭博社/路透社）