俄藝術家不理罰款 畫壁畫宣揚和平

84歲退休工程師奧夫欽尼科夫（Vladimir Ovchinnikov）幾十年來在他位於莫斯科以南的家鄉博羅夫斯克（Borovsk）一帶的牆壁揮毫。不過，他最近發現他在一間棄置商店外牆畫的烏克蘭國旗，被人用白油遮蓋了。他立即在白油上畫一隻鴿子，其間有人走向他，威脅報警，奧夫欽尼科夫沒被嚇怕，繼續畫下去，「我這年紀，已沒什麼好怕」。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭之後，當局嚴打任何反對這次「特別軍事行動」的言論，幾千名反戰示威者被捕，有獨立傳媒被關，多人因批評俄軍在烏克蘭的行動而觸犯「假新聞法」被罰款，「破財」的包括奧夫欽尼科夫。他一幅壁畫描繪一名穿烏克蘭國旗顏色衣服的小女孩，頭上懸着3個炸彈，令他被罰3.5萬盧布（3697港元）。很多人同情他，他收到150筆助他繳罰款的捐款。

奧夫欽尼科夫坦言擔心俄羅斯社會走向分化，但會繼續畫壁畫，相信藝術具有宣揚和平的力量，「我畫出我對事物的理解……或許可以影響別人」。他說：「我的畫是畫給不關心政治的人看的……為不諳世事，呆在電視前的人而畫」。

（法新社）