「莫斯科」號官兵家屬收死訊 俄不提細節

家屬：院內約200傷 其他人在哪？

「莫斯科」號上官兵傷亡和失蹤數目是國家秘密，當局資訊不透明，令人將之與2000年核潛艇「庫爾斯克」號沉沒事件相提並論。目前最少有3個家庭提交了書面申請，要求軍方提供更多他們失蹤孩子的信息。一名母親向傳媒表示，其生還的兒子告訴她，艦上約有40名水兵喪命，且有許多人受傷和失蹤。另一失蹤士兵的母親什克列布茨（Irina Shkrebets）向俄羅斯獨立網站the Insider表示，她在克里米亞一間軍方醫院找尋其兒子時，看到內有約200名受傷水兵，「我們看到每個被燒傷的孩子……那裏只有200人，但船上有500多人，其他人在哪？」

俄稱是「莫斯科」號艦上彈藥起火爆炸損毁，在風浪中沉沒。不過，《日經亞洲》周一報道，烏克蘭官員和分析家認為，「莫斯科」號是被烏軍兩枚海王星導彈擊中，土耳其製的Bayraktar TB2無人機則可能被用作偵察「莫斯科」號的確切位置。

（衛報/日經亞洲）